Una nuova occasione più unica che rara vi attende direttamente su Amazon, dove oggi potete pensare di acuqisare un tablet Android da 10,1 pollici di diagonale, riuscendo a risparmiare anche 400 euro sul valore di listino.

Il prodotto in questione viene commercializzato da Blackview, si tratta del modello Tab70, caratterizzato dalla sola connettività WiFi 6 di ultima generazione (dual-band), quindi senza la possibilità di inserire direttamente una SIM. Il sistema operativo è Android 13, senza particolari personalizzazioni gratiche, ed oltretutto ha un display da 10,1 pollici con tecnologia IPS LCD, affiancato da un processore octa-core che prevede 16GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 2TB).

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, così da avere le offerte Amazon esclusive sul vostro smartphone con tanti codici sconto gratis per abbassare ulteriormente il prezzo di vendita.

Blackview: il tablet è scontato su Amazon

Uno dei migliori tablet Android, per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo è oggi super scontato su Amazon. Dovete sapere infatti che il Blackview Tab70 può essere acquistato ad un listino di 499 euro, ma a questo punto entra in gioco lo store di e-commerce, mettendo sul piatto una serie di riduzioni importanti. Prima di tutto è possibile applicare il coupon del 30%, flaggando la relativa casellina presente in pagina, a cui aggiungere un ulteriore 50% di sconto, grazie al codice promozione DOEJFBRC, da applicare invece nella pagina di riepilogo dell’ordine, per un totale quindi di 80% di riduzione effettiva. Disponibile a questo link.

Il tablet in questione presenta altre caratteristiche interessanti, ha connettività bluetooth 5.0 e GPS, integra ovviamente i servizi Google, il che gli permette di godere di tutte le applicazioni di base dell’azienda di Mountain View, ed infine integra una batteria da 6580 mAh, un quantitativo più che adeguato considerando la qualità e la tipologia del prodotto stesso. La spedizione, come sempre, viene gestita da Amazon, con consegna previsto entro pochi giorni dall’acquisto effettivo.