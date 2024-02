Google, in collaborazione con l’organizzazione no-profit Environmental Defense Fund (EDF), sta per lanciare un satellite innovativo, il MethaneSAT.

Questo satellite, equipaggiato con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, mira a rivoluzionare la nostra comprensione e la nostra capacità di affrontare le perdite di metano sulla Terra.

Con il suo lancio previsto per i primi giorni di marzo tramite un razzo Falcon 9 di SpaceX, il MethaneSAT promette di offrire una visione senza precedenti delle fonti e delle distribuzioni delle emissioni di metano.

Una volta in orbita a 525 km di altezza, il MethaneSAT utilizzerà spettrometri e software sofisticati per rilevare le sottili fuoriuscite di metano provenienti dagli impianti di estrazione di petrolio e gas in tutto il mondo.

Questa tecnologia avanzata consentirà di individuare non solo le concentrazioni di perdite, ma anche di mappare le aree più ampie dove i gas si diffondono.

Google e la risposta globale alla crisi del metano

Attraverso l’uso degli algoritmi di rilevamento delle immagini di Google, il satellite creerà la prima mappa globale completa delle infrastrutture del settore petrolifero e del gas. Evidenziando i punti critici dove si verificano più comunemente le perdite.

L’urgenza di affrontare le perdite di metano è alimentata dalla consapevolezza che il metano contribuisce significativamente al riscaldamento globale.

Governi di tutto il mondo stanno assumendo posizioni più forti per ridurre queste emissioni. L’amministrazione Biden, ad esempio, ha annunciato nuove regole che richiederanno un maggiore monitoraggio e riparazione delle perdite di metano. Mentre l’Unione Europea ha concordato standard più severi nel novembre 2023.

La necessità di un cambiamento effettivo

Una volta raccolti e analizzati i dati dal MethaneSAT, l’EDF utilizzerà il sistema globale di allarme e risposta al metano delle Nazioni Unite per veicolare queste informazioni ai governi e ai responsabili politici.

Questo consentirà loro di prendere misure concrete per affrontare le fonti di perdite di metano identificate. Steve Hamburg, capo scienziato dell’EDF, ha confermato che i primi dati e le prime immagini dal satellite saranno disponibili all’inizio dell’estate.

Insomma, il lancio del satellite MethaneSAT rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro il cambiamento climatico. Utilizzando la tecnologia satellitare e l’Intelligenza Artificiale, siamo sulla buona strada per identificare e affrontare in modo più efficace le fonti di perdite di metano. Contribuendo così a mitigare l’impatto delle emissioni di gas serra sull’ambiente globale.