La recente introduzione della Mercedes Classe A 45S 4Matic+ ha suscitato un’enorme attenzione nel mondo dell’automobilismo, poiché rappresenta una vera pietra miliare nell’evoluzione delle hatchback ad alte prestazioni. Questa versione speciale, dedicata al leggendario circuito del Nurburgring, incarna l’eccellenza ingegneristica e tecnologica della casa automobilistica tedesca, portando con sé una serie di innovazioni straordinarie che la rendono un’autentica meraviglia su quattro ruote.

All’interno di questa vettura troviamo un motore M139. Contrariamente al propulsore montato sulla versione AMG A35, il M139 si distingue per il suo basamento in alluminio e per la sua configurazione unica, con il turbo e il collettore di scarico posizionati nella parte posteriore, dopo una rotazione di 180 gradi. Questa disposizione innovativa non solo ottimizza la distribuzione del peso ma garantisce anche un flusso d’aria più efficiente, contribuendo così a massimizzare le prestazioni complessive del motore.

Il super motore della nuova Mercedes

Prodotta presso lo stabilimento di Affalterbach, celebre per essere il centro nevralgico delle creazioni AMG, la Classe A 45S 4Matic+ vanta una potenza impressionante di 421 cavalli, stabilendo nuovi standard nel segmento dei motori a quattro cilindri. Questo straordinario rapporto potenza-litro, pari a 211 cavalli per litro, testimonia l’eccezionale ingegneria dietro il M139, confermandolo come uno dei motori più potenti mai prodotti in serie.

Le prestazioni della vettura sono altrettanto sbalorditive. Con una velocità massima limitata a 272 km/h (ma con il potenziale di superare i 300 km/h se sbloccata), la Classe A 45S 4Matic+ accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, mentre i 200 km/h vengono raggiunti in soli 14,5 secondi. Tali cifre non solo testimoniano la potenza del motore, ma anche l’eccezionale trazione integrale 4Matic+ che garantisce una perfetta aderenza.

Ma le innovazioni del M139 non finiscono qui. Il propulsore vanta una serie di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, tra cui una canalizzazione ottimizzata dell’aria di aspirazione e di scarico, un sistema di raffreddamento migliorato e l’utilizzo del rivestimento Nanoslide sui cilindri, una tecnologia derivata direttamente dall’esperienza di Mercedes nella Formula 1.

La Mercedes Classe A 45S 4Matic+ con il suo straordinario motore M139 è molto più di una semplice hatchback ad alte prestazioni: è un’opera motoristica che incarna la passione, l’ingegno e l’innovazione dietro il marchio AMG e conferma il ruolo di Mercedes–Benz come pioniere nel settore dell’automobilismo ad alte prestazioni.