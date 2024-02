Google Pixel Watch 2 rappresenta la risposta dell’azienda di Mountain View a tutti i produttori di dispositivi indossabili, essendo a sua volta un wearable di alto livello, realizzato in collaborazione con Fitbit (che ricordiamo essere sempre di proprietà di Google).

Il design è sicuramente iconico, a tutti gli effetti ha una cassa circolare, con un display leggermente curvo sui bordi, capace di offrire una piacevole sensazione di continuità, innalzando non di poco la qualità, essendo un bellissimo AMOLED con colori precisi e profondi. La luminosità massima è più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta, in confezione, di base almeno, si può trovare un cinturino in silicone di qualità, con la chiusura che ricorda quella dei dispositivi Apple.

Google Pixel Watch 2: il suo prezzo è unico

Il Google Pixel Watch 2 è il wearable da acquistare nel momento in cui siete alla ricerca di un dispositivo dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, infatti la cifra più bassa raggiunta recentemente era stata di 329 euro. Amazon è consapevole di dover fare sempre meglio, nell’idea di favorire l’acquisto dei consumatori, per questo motivo ha ridotto la spesa del 9% (dal suddetto prezzo), fermandosi ad un valore finale di soli 299 euro.

I punti di forza di un prodotto di questo tipo sono indubbiamente molteplici, le funzionalità su cui è possibile fare affidamento sono innumerevoli, si parte chiaramente dalle solite misurazioni di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e monitoraggio cardiaco, fino ad estendersi alla gestione dello stress, la SPO2, il rilevamento di cadute e SOS emergenze, le condizioni di emergenza, il controllo di sicurezza, e molto altro ancora. Una buonissima dotazione, affiancata da un software, Wear OS, che negli ultimi anni sta compiendo enormi passi in avanti verso una maggiore stabilità ed un dispendio ridotto dell’energia della batteria.