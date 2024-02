AVM ha annunciato il lancio dei suoi ultimi prodotti innovativi, che ridefiniscono gli standard di connettività domestica e introducono nuove frontiere nella tecnologia di rete. In primo luogo, spicca il FRITZ!Box 5690 Pro, un dispositivo all’avanguardia progettato per supportare connessioni sia in fibra ottica che DSL. Questo straordinario router offre una potente tecnologia Mesh tri–band, che include la rivoluzionaria banda 6 GHz, una frequenza completamente nuova per il Wi–Fi. Con il supporto per gli standard Wi–Fi 6 e Wi–Fi 7, il FRITZ!Box 5690 Pro promette miglioramenti significativi in termini di latenza, velocità e capacità di trasmissione rispetto alle generazioni precedenti.

Le novità non finiscono qui. AVM presenta anche il FRITZ!Box 6670 Cable, il primo router all–in–one progettato appositamente per l’Internet via cavo, dotato delle ultime tecnologie Wi–Fi 7. Questo modello, compatibile con le connessioni DOCSIS 3.1, offre velocità gigabit per soddisfare tutte le esigenze di streaming, gaming, Smart Home e lavoro da casa.

Il lancio dei nuovi prodotti Fritz!

Per coloro che richiedono la massima velocità, AVM offre il FRITZ!Box 5690 XGS–PON, un gateway in fibra ottica che raggiunge velocità incredibili fino a 10 gigabit al secondo. Con il supporto per Wi–Fi 7 e Wi–Fi 6, e una porta WAN/LAN da 10 gigabit, questo dispositivo è il cuore digitale ideale per le applicazioni più esigenti.

Da non trascurare è il FRITZ!Box 6860 5G, che apre le porte a una rete internet domestica veloce e affidabile tramite il 5G e l’LTE. Con velocità di trasferimento dati fino a 1,3 gigabit al secondo e un potente sistema Wi–Fi Mesh secondo lo standard Wi–Fi 6, questo router è perfetto per garantire una connessione stabile in tutta la casa.

Per coloro che vivono in aree dove la fibra ottica raggiunge il seminterrato ma non l’appartamento, AVM presenta il FRITZ!Box 7682. Questo potente router DSL supporta tecnologie avanzate come G.fast e supervectoring 35b, consentendo di portare l’alta velocità della fibra ottica attraverso le linee in rame esistenti.

Per estendere la copertura Wi-Fi in tutta la casa, AVM introduce nuove funzionalità Mesh, consentendo ai FRITZ!Repeater di agire come Mesh Master per creare reti flessibili e scalabili.

Tutti i nuovi prodotti FRITZ! offrono un’esperienza Smart Home completa, supportando standard come DECT ULE, Zigbee e Matter, e offrendo una vasta gamma di opzioni per il controllo intelligente dell’energia, del riscaldamento e dell’illuminazione tramite la FRITZ!App Smart Home.

Infine, con l’introduzione del FRITZ!OS 7.80, i proprietari di FRITZ!Box potranno godere di una maggiore trasparenza e facilità d’uso nelle connessioni in fibra ottica, garantendo una connessione internet stabile e veloce per tutta la famiglia.