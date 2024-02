Rilevatore AI riesce a scoprire chi usa l'intelligenza artificiale per SCRIVERE testi

Ci troviamo in un’era dove purtroppo molti testi vengono spesso scritti utilizzando l’intelligenza artificiale. Anche a scuola è diventato di routine dover stare attenti agli elaborati degli alunni che si servono di questo escamotage ormai diventato comune.

Anche il mondo dell’informazione ne sta risentendo pesantemente, con gli autori che non sanno che effettivamente l’intelligenza artificiale può anche sbagliare. Nasce proprio per evitare tutto ciò il rilevatore AI di Noplagio.it, che ha un livello di precisione altissimo: quasi il 100%. Al momento tale precisione riguarda prettamente la lingua italiana.

Il rilevatore AI scopre ogni traccia di intelligenza artificiale nei testi

Ad esporsi in merito a questa grande novità è stato il co-fondatore di Noplagio.it, Chorst Klaus:

“Nell’età che riguarda la rivoluzione dell’intelligenza artificiale è essenziale capire da dove proviene il testo che si sta leggendo. Ciò va certamente oltre un semplice esercizio di pensiero critico. L’intelligenza artificiale, insieme ai suoi strumenti, molto spesso fornisce delle informazioni fuorvianti o fasulle che vanno necessariamente controllate prima di diffonderle. A tal proposito, è una competenza fondamentale riuscire a riconoscere il testo che è stato generato da un algoritmo, a tutela di chi vuole informarsi con determinati contenuti. Si tratta inoltre di una sfida molto importante nel mondo delle istituzioni educative, soprattutto soprattutto nell’era in cui gli studenti si servono sempre di più di strumenti IA per i loro elaborati scritti. Siamo quindi molto felici di poter dare il nostro contributo con questa soluzione.”

Ben presto saranno almeno 10 paesi europei a ricevere questo strumento, che sarà strutturato proprio per lavorare sulle lingue locali che al momento sono solo alcune. Tra queste c’è ovviamente l’italiano ma ci sono anche spagnolo, francese, tedesco, inglese e lituano.

Solo solo con un supporto verso più lingue il livello di precisione può essere ritenuto rilevante. L’indicatore infatti mostra un 99,7% di precisione, per cui nel momento in cui una frase dovesse essere ritenuta come generata con IA, sarà al 99,7% reale.