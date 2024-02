Non perdere il COUPON di 40€ di Amazon questa fotocamera subacquea

Se ami l’avventura e non vuoi perdere nemmeno un momento delle tue escursioni più sfrenate, la Fotocamera Subacquea Stabilizzata Brave 7 Action Cam di Akaso potrebbe essere proprio quello che stai cercando. Grazie alla sua strabiliante versatilità e la capacità di resistere alle condizioni più estreme, questa action cam è pronta a seguirti ovunque tu vada, anche nelle immersioni più profonde.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 189,99€, la fotocamera offre un’ulteriore opportunità di risparmio grazie a un coupon applicabile direttamente sulla pagina del prodotto, che ti farà ottenere ben 40 euro di sconto una volta inserito nel carrello.

Funzionalità di una fotocamera compatta incredibile

L’Akaso Brave 7 è dotata di funzionalità impressionanti che lo rendono ideale per ogni avventura. Supporta la registrazione video fino a 4K a 30fps, 2.7K a 30fps, e 1080P a 60fps, assicurando una qualità di immagine nitida e dettagliata. Inoltre, può scattare foto fino a 20MP, catturando ogni istante con chiarezza e precisione. La sua resistenza all’acqua fino a 5 metri di profondità senza custodia e fino a 40 metri con la custodia protettiva la rende perfetta per gli sport estremi come surf e immersioni. Il touch screen con doppio display LCD a colori della fotocamera consente di cambiare facilmente l’inquadratura e la visualizzazione tra la parte posteriore e quella anteriore, garantendo il controllo ottimale della registrazione, specialmente per i selfie. Inoltre, lo stabilizzatore d’immagine integrato (EIS 2.0) prevede i movimenti e corregge le vibrazioni, assicurando video fluidi e stabili anche nelle situazioni più dinamiche.

Attraverso il telecomando visivo e il controllo vocale, puoi controllare la fotocamera senza dover usare le mani, consentendoti di concentrarti completamente sull’avventura. E con l’angolo di visione regolabile, puoi adattare l’inquadratura alle tue esigenze, catturando tutto ciò che ti circonda. Se sei un appassionato di avventura e viaggi, la Fotocamera Subacquea Stabilizzata Brave 7 Action Cam di Akaso è l’accessorio ideale per immortalare ogni momento indimenticabile. Corri e approfitta dell’offerta su Amazon e preparati a catturare i tuoi ricordi più epici con questa versatile e resistente action cam.