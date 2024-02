Se vuoi abbandonare il tuo attuale operatore e passare a WindTre non puoi lasciarti scappare le offerte del pacchetto WindTre GO. Andando incontro a delle spese davvero irrisorie, potrai ricevere quantità illimitate di Giga per la navigazione alla massima velocità disponibile, oltre ai minuti per le chiamate verso tutti i numeri ed SMS.

Le offerte in questione non sono rivolte a tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero. WindTre suddivide le sue tariffe tenendo conto del gestore di provenienza, dunque per poter ottenere le due opzioni WindTre GO Unlimited sarà necessario procedere con il passaggio da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, CoopVoce, Lyca Mobile o Poste Mobile.

Richiedendo il trasferimento del proprio numero e acquistando la nuova SIM WindTre sarà possibile scegliere l’offerta da attivare e usufruire sin dal primo momento dei contenuti previsti.

Non perdere le offerte WindTre GO Unlimited a un prezzo più che conveniente!

I clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, Lyca Mobile e Poste Mobile che effettuano la portabilità a WindTre hanno a disposizione cinque offerte particolarmente economiche, tra queste le due WindTre GO Unlimited.

La prima versione prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese da sostenere tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

La seconda opzione richiede un costo mensile di 10,99 euro, che potrà essere saldato tramite credito residuo. In questo caso, i clienti potranno comunque usufruire di minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati per la navigazione.

A rendere differenti le due tariffe, dunque, è il costo di rinnovo e la modalità di pagamento da utilizzare per saldare la spesa. Ognuno potrà richiedere l’opzione che ritiene più adeguata alla proprie esigenze.

Qualora si desideri andare incontro a una spesa di rinnovo ancora più bassa sarà possibile optare per una delle offerte del pacchetto WindTre GO, disponibili a partire da soli 6,99 euro al mese.