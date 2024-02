Uno dei maggiori pericoli a cui tutti gli utenti connessi a Internet sono esposti ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dalle diffusissime truffe online, queste ultime infatti nell’ultimo decennio e lo subito la medesima espansione che ha subito il mondo del web rendendo di fatto tutti gli utenti connessi delle potenziali vittime per i truffatori che cercano ovviamente di accaparrarsi denaro e informazioni sensibili in modo illegale.

La metodologia più diffusa è quella del phishing, pratica risulta essere la più semplice nonché la più efficace, infatti infatti i truffatori possono colpire una vastissima gamma di utenti spacciandosi per enti autorevoli tramite delle false comunicazioni che inducono chi legge a compiere delle azioni specifiche che porteranno alla perdita di dati sensibili molto importanti come i codici di accesso bancari o le proprie anagrafiche.

Per riuscire a proteggersi da questa tipologia di truffa è ovviamente essenziale conoscerla e capire in che modo lavora, scopiamo insieme come è fatta una comunicazione di phishing per non cascarci.

Pochi ma chiari elementi

Gli elementi all’interno di una comunicazione truffaldine che ci permettono di smascherare il tentativo di truffa sono piccoli ma chiari, innanzitutto se doveste ricevere una comunicazione da parte di un ente autorevole bancario che non è il vostro e che vi avvisa di un problema urgente da risolvere probabilmente avete davanti una comunicazione fraudolenta, a maggior ragione se all’interno del corpo testo saranno presenti errori grammaticali o di periodo delle frasi, magari con tempi sconnessi tra loro.

Un altro elemento caratteristico delle comunicazioni truffa è la presenza al loro interno di link di collegamento a pagine web esterne, le quali costituiscono la vera e propria piattaforma di phishing, se presenti allora avete a che fare quasi al 100% con un tentativo di truffa che cercherà di estorcervi i dati sensibili.

Riuscire a scoprire un eventuale tentativo di truffa non è difficile l’importante è avere occhio scettico e non lasciarsi trasportare da ciò che contiene il corpo testo.