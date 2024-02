Siamo quasi arrivati alla festività di San Valentino. Per questa occasione, alcuni operatori telefonici presenti sul territorio italiano hanno deciso di proporre alcune iniziative decisamente interessanti. Tra questi, c’è l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile. Quest’ultimo ha deciso di rendere disponibili due nuove offerte di rete mobile eccezionali. Si tratta tuttavia di offerte limitate e che saranno quindi disponibili per un breve periodo di tempo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile rende disponibili per San Valentino due super offerte

Per questo San Valentino, il noto operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di fare una bella sorpresa con ben due nuove offerte di rete mobile. Come già accennato, si tratta anche questa volta di offerte davvero eccezionali e che propongono davvero tanto ad un prezzo super competitivo. La prima di queste è l’offerta mobile denominata Feder Mobile Feel 150.

Come suggerisce il nome, questa offerta include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G con una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Oltre a questo, l’offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno pagare per il rinnovo mensile è di 7,99 euro.

Questa offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti, sia chi attiva un nuovo numero sia chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tuttavia, non potranno attivarla coloro che proverrano da Vodafone e ho Mobile. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, però, questa particolare tipologia di clienti potrà attivare un’altra offerta interessante. Si tratta di Feder Feel 150V, un’offerta che propone sostanzialmente le stesse cose dell’offerta precedente. A differenza di quest’ultima, cambia però il costo per il rinnovo mensile. Gli utenti dovranno infatti pagare un costo di 8,99 euro al mese. Gli utenti potranno quindi usufruire sempre di 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati e 50 SMS verso tutti i numeri.

Come già detto in apertura, queste offerte mobile sono però a tempo limitato. Saranno infatti disponibili dal 10 al 18 febbraio 2024.