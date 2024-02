Costruito un orologio atomico che funzionerà 7 miliardi di anni

La Cina ha recentemente segnato un passo epocale nel mondo della cronometria con la creazione di un orologio atomico ottico straordinariamente preciso. Il team di ricercatori presso l’Università di Scienza e Tecnologia della Cina ha annunciato che il loro innovativo orologio ha raggiunto una stabilità e un’incertezza inferiori a cinque quintilionesimi, garantendo una precisione senza precedenti. Ma ciò che sorprende di più è il fatto che questo orologio perderà o guadagnerà solo un secondo nei prossimi sette miliardi di anni.

Gli atomi di strontio, portati a temperature estremamente basse vicine allo zero assoluto, sono confinati all’interno di una griglia laser unidimensionale. Successivamente, viene impiegato un laser molto stabile per indurre una transizione nell’orologio, assicurando così una precisa marcatura del tempo. Confronti con altri dispositivi indipendenti hanno confermato che questo oggetto rivoluzionario è stabile a 2,2 quintilionesimi, con un’incertezza di 4,4 quintilionesimi.

Il successo dell’Orologio cinese nella cronometria mondiale

Questo risultato colloca la Cina al secondo posto a livello mondiale per quanto riguarda la dimostrazione di precisione nella misurazione del tempo, mentre la prima posizione è attualmente occupata dall’Università del Colorado a Boulder. Il Paese ha anche superato il suo omologo statunitense in termini di precisione, dimostrando il proprio impegno nella ricerca e nello sviluppo scientifico. L’impiego di orologi atomici ottici come questo potrebbe generare significativi effetti sulle tecnologie in evoluzione. Ad esempio, potrebbero contribuire a sviluppare sistemi di posizionamento globale (GPS) più precisi e avanzati, nonché a migliorare la distribuzione quantistica delle chiavi. La precisione di questo orologio è fondamentale in settori che richiedono misurazioni estremamente accurate nel tempo.

Lo straordinario progresso cinese nella costruzione dell’orologio non solo apre nuove prospettive nella scienza della cronometria, ma offre anche opportunità per esplorare teorie fondamentali in fisica, come la ricerca di onde gravitazionali e materia oscura. Gli esperti ritengono che questa scoperta possa avere un impatto duraturo sulla nostra comprensione del tempo e sulla sua misurazione in ogni suo aspetto.