WhatsApp Business: in arrivo un badge ‘verificato’

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, sembra essere al centro di voci riguardanti una presunta “nuova spunta” che dovrebbe fare il suo debutto. La realtà dietro questa affermazione sembra essere meno entusiasmante di quanto possa sembrare inizialmente. Per comprendere appieno il contesto di questa notizia, è necessario risalire a settembre scorso, quando la fonte di informazioni ben informata, WABetaInfo, ha condiviso dettagli su una modifica in arrivo.

Il mistero della ‘nuova spunta’ svelato

L’intenzione di Meta era quella di standardizzare l’aspetto delle verifiche degli account Business e dei canali attraverso le sue diverse piattaforme, inclusi Facebook e Instagram. Attualmente, su WhatsApp, gli account Business e i canali verificati sono contrassegnati da un badge verde, che si integra con il caratteristico colore dell’app. Poiché su altre app di Meta lo stesso badge è di colore blu, l’azienda sembra voler unificare questa caratteristica.

A gennaio 2024, WABetaInfo ha confermato che WhatsApp sta lavorando a una nuova pagina per gli utenti Business. Questa pagina consentirà loro di aggiungere un badge “verificato” ai propri canali. In pratica, se un account Business è verificato, lo saranno anche i canali da esso creati. Questo movimento sembra essere parte integrante del programma Meta Verified, già attivo su Instagram e Facebook.

La tanto discussa “nuova spunta” su WhatsApp, alla fine, si rivela essere semplicemente il cambiamento di colore del badge di verifica e nulla più. Questo aspetto non ha alcuna correlazione con le spunte blu e grigie che indicano lo stato di invio, ricezione e lettura dei messaggi. È importante distinguere tra queste caratteristiche per evitare fraintendimenti.

Dal verde al blu, il cambio di WhatsApp

Sebbene la notizia di una “nuova spunta” abbia suscitato un certo interesse, sembra che la priorità di Meta sia rivolta altrove, e potrebbe non rappresentare un cambiamento significativo per il grande pubblico. Il pubblico è invitato a rimanere in attesa per ulteriori sviluppi, ma le attuali indicazioni suggeriscono che questa modifica potrebbe non essere una priorità immediata per l’azienda. La tecnologia è in costante evoluzione, e anche piccoli cambiamenti come il colore di un badge possono riflettere la continua ricerca di standardizzazione da parte delle aziende nell’era digitale.