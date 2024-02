Chi ha mai detto che per avere un buon smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo sia necessario un investimento elevato in termini di denaro? proprio in questi giorni su Amazon è disponibile una interessante promozione che vede proporre al pubblico il Blackview A52 Pro, un dispositivo portatile che costa relativamente poco, in quanto basteranno meno di 100€ per il suo acquisto.

Il display è da 6,52 pollici di diagonale, con risoluzione HD+ ed è ovviamente un IPS LCD, i cui colori sono buoni, ma non perfetti come nel caso di un OLED o di un AMOLED, sebbene comunque il refresh rate a 90Hz accresca la fluidità generale dell’esperienza. Il processore è octa-core, affiancato comunque da una configurazione di base più che abbordabile, se considerate essere composta da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Blackview A52 Pro: offerta da non credere su Amazon

Lo smartphone più economico in circolazione arriva direttamente da Blackview, si tratta a tutti gli effetti di A52 Pro, un dispositivo che oggi ha un prezzo finale davvero più unico che raro: basteranno 94,99 euro per il suo acquisto, per quanto riguarda la variante no brand con garanzia di 2 anni. Scopritelo subito a questo link.

Il connettore integrato nella parte inferiore una USB-C di ultima generazione, affiancata dal jack da 3,5mm, per riuscire a collegare fisicamente un paio di cuffie o un microfono esterno. Il comparto fotografico è rappresentato da un sensore principale da 13 megapixel, seguito a ruota da un secondario da 5 megapixel. La connettività si ferma al 4G, grazie anche al supporto al dual SIM, oltretutto la batteria da 5180mAh restituisce ad ogni modo una autonomia che travalica le aspettative più rosee dei consumatori nazionali, andando ben oltre.