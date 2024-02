In occasione del decimo anniversario Jeep ne ha approfittato per presentare al mondo la sua nuova vettura, la Renegade Model Year 2024 che sbarcherà ufficialmente in Italia montando come motori solo modelli ibridi-elettrici a cui si aggiunge un aggiornamento della tecnologia infotainment, al momento però il prezzo di listino non è stato dichiarato, ricordiamo che attualmente la Renegade e-Hybrid parte da 33.400 euro.

Due versioni

La nuova automobile sarà disponibile che due diverse motorizzazioni: con la motorizzazione e-Hybrid da 131 CV e in quella Plug-in 4xe da 240 CV, Jeep ha fatto sapere che con la nuova auto arriverà anche “una nuova calibrazione ottimizzata del motore e della batteria” la quale abbinata ai nuovi penumatici da 18 pollici classe A+ consentirà una riduzione delle emissioni di CO2 del 5%.

Con la Model Year 2024 poi arriverà anche un nuovo sistema di infotainment che garantirà una potenza di calcolo 5 volte superiore al precedente con supporto ad Apple CarPlay e Android Auto wireless, il tutto gestibile da un display da 10,5 pollici.

La Model Year 2024 presenterà poi vari allestimenti con varie caratteristiche, eccoli qui:

Allestimento Altitude:

Fanali anteriori Full LED

Fari fendinebbia anteriori a LED

Cerchi in lega da 17 pollici

Barre da tetto

Climatizzatore automatico

Fari abbaglianti automatici

Specchietti retrovisori automatici ripiegabili elettricamente

Specchietto retrovisore elettrocromico

Sensori di parcheggio posteriori

Pre-condizionamento (solo per il modello Plug-in)

Selec-Terrain

Cavo di ricarica (solo per il modello Plug-in)

Versione Summit:

Cerchi in lega da 18 pollici

Sedili anteriori riscaldati

Volante in pelle e riscaldato

Tappetini in moquette

Jeep Renegade Overland:

Cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici M+S (Mud and Snow)

Telecamera posteriore

Calotte degli specchietti retrovisori verniciati in nero

Sedili posteriori con frazionamento 40/20/40

Allestimento Trailhawk: