Super Coupon di BEN 100€ su Amazon sul Robot Aspirapolvere ECOVACS

Se c’è una costante nella vita moderna, è la frenesia quotidiana che ci accompagna in ogni attività. Con il ritmo sempre accelerato delle nostre giornate, trovare il tempo per le pulizie domestiche può diventare una vera sfida. È qui che entra in gioco la tecnologia innovativa dei robot aspirapolvere e lavapavimenti come l’ECOVACS DEEBOT T20e OMNI, un alleato prezioso.

Il robot è al momento disponibile su Amazon al prezzo base di 699,00€ a cui può essere applicato un coupon di ben 100€ soltanto spuntando la casellina presente sotto il costo

Dettagli del Robot ECOVACS

Immaginate di poter delegare le pulizie della vostra casa a un dispositivo intelligente, in grado di aspirare e lavare i pavimenti senza alcun intervento da parte vostra. Questa è esattamente l’esperienza offerta dal robot ECOVACS. Grazie ad una fantastica potenza di aspirazione di 6000Pa e il sistema OZMO Turbo 2.0 con panno rotante, questo elettrodomestico garantisce una pulizia profonda che riesce a raggiungere anche gli angoli più difficili, creando un ambiente pulito e ordinato.

Una delle caratteristiche più innovative di questo robot è il suo sistema di sollevamento intelligente del panno di lavaggio. Utilizzando gli ultrasuoni, il DEEBOT riconosce automaticamente moquette e tappeti, sollevando automaticamente il panno per evitare di danneggiarli con il mocio. Inoltre, il sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 ruota i panni fino a 180 volte al minuto, garantendo una pulizia profonda ed efficace che riesce a rimuovere anche le macchie più ostinate.

Grazie alla tecnologia avanzata di rilevamento oggetti in 3D TrueDetect 3D 3.0, il robot è in grado di individuare e evitare ostacoli come piccoli giocattoli, calzini, scarpe, cavi e non interrompendosi mai. In più, con il controllo vocale attraverso l’assistente intelligente YIKO e la compatibilità con Alexa, è possibile controllare il dispositivo con semplici comandi vocali, rendendo le pulizie ancora più comode e automatizzate. L’ECOVACS DEEBOT T20e OMNI è molto più di un semplice robot aspirapolvere e lavapavimenti. Ciò che lo rende speciale è che non ne potrete fare più a meno, vi permetterà di godere di una casa sempre pulita senza dover rinunciare alla vostra frenetica routine quotidiana.