Per affrontare il rischio di forature che potrebbero compromettere missioni cruciali di esplorazione spaziale, la NASA ha ideato le Superelastic Tire, una tecnologia ora applicata anche sulla Terra per biciclette e veicoli. Queste gomme sono principalmente composte da lega di nichel-titanio e materiali correlati, rivelando una resistenza eccezionale. L’innovazione chiave sta nell’utilizzo di leghe a memoria di forma, capaci di sopportare carichi elevati come componenti portanti, al contrario dei materiali elastici convenzionali, consentendo alle gomme di resistere a deformazioni estreme senza subire danni permanenti.

Cosa hanno in più le gomme dei Rover Marziani?

Diversamente dalle gomme tradizionali, che cedono sotto sforzi tra lo 0,3% e lo 0,5%, le Superelastic Tire possono sopportare sforzi fino al 10%, ritornando alla loro forma originale senza compromettere la trazione, che può essere paragonata o addirittura superare quella delle gomme convenzionali.

Questa tecnologia ha ora trovato applicazione sulla Terra attraverso un’iniziativa su Kickstarter per mettere in commercio le Metl Tire, lanciata da un’azienda che ha adottato l’idea della NASA. Le Metl Tire presentano una molla centrale realizzata in una lega di nichel-titanio nota come NiTinol, che offre una combinazione di resistenza del titanio e elasticità della gomma. Durante l’evento CES a Las Vegas, l’azienda ha presentato ruote progettate sia per biciclette che per auto, mettendo in mostra le potenzialità di questa tecnologia avanzata.

La campagna Kickstarter ha rapidamente raggiunto il 100% dei fondi necessari in soli 15 minuti, dimostrando un notevole interesse nel progetto. Le prime Metl Tire destinate alle biciclette sono previste per la consegna a giugno 2024, offrendo un’opportunità concreta per testare sul campo l’efficacia di questa innovativa soluzione contro le forature. L’entusiasmo generato dalla campagna suggerisce che potremmo essere di fronte a un cambiamento significativo nelle tecnologie delle gomme, portando benefici non solo al settore spaziale, ma anche al quotidiano uso terrestre. E voi, potendo disporre del denaro e della possibilità vera e propria, le acquistereste?.