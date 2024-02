Apple Watch Series 9 vince a mani basse la palma di miglior smartwatch in commercio, un dispositivo relativamente economico, capace di catturare sin da subito l’attenzione dei tantissimi consumatori che vorrebbero poter avere al polso un dispositivo di qualità, ricco di funzionalità, che avvolga alla perfezione tutto ciò che si potrebbe minimamente desiderare.

La versione attualmente in promozione su Amazon prevede un display da 41 millimetri di diagonale, ciò sta a significare che tra le due varianti in commercio è la più piccola, generalmente adatta ad un pubblico femminile. In questo caso presenta inoltre colorazione Galassia (che possiamo ritenerla un beige o un bianco sporco), con cinturino Sport in silicone, disponibile nella misura S/M. Il dispositivo è inoltre solo GPS, in altre parole non permette il collegamento alla rete telefonica con l’utilizzo di una eSIM o altro tipo di soluzione simile.

Apple Watch Series 9: ecco quanto costa oggi su Amazon

Acquistare oggi un Apple Watch Series 9 richiede un esborso di denaro più ridotto rispetto al passato, infatti gli utenti possono pensare di spendere solamente 389 euro per il modello elencato nell’articolo, riducendo così la spesa del 15% rispetto ai 459 euro previsti originariamente di listino. Eccovi il link diretto ad Amazon per completare l’acquisto.

Le funzionalità a cui è possibile accedere sono le più disparate, si parte ovviamente dall’always-on display, utilissimo ad esempio per avere l’orario sempre a portata di polso, passando per le più classiche misurazioni, come passi, distanza percorsa, calorie bruciate e monitoraggio del sonno, finendo con il bellissimo display Retina a colori e completamente touchscreen, la presenza di sensori di ultima generazione, che permettono di misurare il battito cardiaco e la percentuale di ossigeno nel sangue, oppure la sua completa resistenza all’acqua.