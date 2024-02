Lo stabilimento BMW di Spartanburg è sulla via di una rivoluzione industriale, pronta ad adottare robot dalle sembianze umane per migliorare la produzione automobilistica. Questa pionieristica iniziativa potrebbe segnare un punto di svolta nella storia dell’industria automobilistica, confermando i notevoli progressi raggiunti dalla scienza. Lanciato nel marzo del 2023, il robot umanoide basato sull’intelligenza artificiale è destinato a diventare un assistente speciale collaborando con BMW Manufacturing per ottimizzare il processo produttivo.

BMW: verso un futuro con robot umanoidi

Al momento, non è stata comunicata una data ufficiale per l’integrazione completa dei robot umanoidi nella fabbrica BMW di Spartanburg. Ma, la dichiarazione della startup americana “Figure,” responsabile del primo robot umanoide 01, suggerisce che la fabbrica tedesca potrebbe impiegare diversi di questi robot dotati di intelligenza generale artificiale. Questi avrebbero la capacità di muoversi, prendere decisioni rapide e apportare miglioramenti sostanziali nei processi produttivi.

L’apertura del nuovo stabilimento di assemblaggio delle batterie ad alta tensione, Plant Woodruff, in Carolina del Sud, nel giugno del 2023, rientra nella strategia globale di BMW. La casa automobilistica mira a fornire batterie per veicoli elettrici al prossimo impianto di produzione di Spartanburg. La partnership con “Figure” potrebbe indicare l’intenzione di impiegare i robot umanoidi per automatizzare compiti complessi e pericolosi, contribuendo a migliorare l’efficienza produttiva e garantendo la sicurezza dei lavoratori.

La Startup “Figure”: pioniera dei robot umanoidi

“Figure” è la prima azienda al mondo a commercializzare un robot umanoide, fondando un nuovo capitolo nell’era della robotica. Con il suo robot umanoide 01, la startup mira a rivoluzionare il settore, proponendosi di impiegare questi androidi per compiti impegnativi durante il processo di produzione. Fondata da Brett Adcock, co-fondatore di Archer Aviation, “Figure” ha riunito un team di 40 ingegneri con esperienze pregresse presso aziende come Tesla, Boston Dynamics, Waymo e Google.

Innovazione continua e ambizioni future

La prospettiva della BMW di adottare una soluzione robotica avanzata promette miglioramenti significativi nei processi produttivi, consentendo all’industria automobilistica di evolversi verso una risoluzione efficiente e più ecologica. Con “Figure” all’avanguardia nel campo dei robot umanoidi, il futuro della produzione automobilistica potrebbe essere definito da una simbiosi sempre più stretta tra intelligenza artificiale e competenze umane. La corsa all’innovazione continua, combinata con ambizioni futuristiche, apre la strada a un panorama industriale sempre più all’avanguardia.