WindTre lancia Offerta Irresistibile per riconquistare Ex Clienti

WindTre, creando una nuova strategia mirata a riconquistare ex clienti, ha lanciato l’invitante offerta GO 200 XXS. Attraverso SMS informativi, l’operatore sta offrendo la possibilità di attivare questa promozione entro il 5 febbraio, che include minuti, SMS e un generoso pacchetto dati a un costo mensile di soli 4,99 euro.

L’offerta prevede chiamate illimitate, 50 messaggi e 200 giga al mese. Gli utenti interessati possono attivare l’offerta nei negozi WindTre, mostrando il messaggio ricevuto e effettuando la portabilità del proprio numero. L’addebito su credito residuo è di solito proposto, con attivazione e prezzo della scheda totalmente gratuiti. Tuttavia, i clienti possono anche optare per le versioni Easy Pay, con addebito su carta di credito, conto corrente bancario o carte Conto abilitate. Inoltre, sono disponibili varianti Easy Pay abilitate al 5G, con un costo mensile aumentato di 1 euro.

Condizioni e costi aggiuntivi nuova promozione WindTre

In caso di esaurimento degli SMS, ogni messaggio aggiuntivo avrà un costo di 29 centesimi di euro. Per il traffico dati oltre il pacchetto incluso, il costo sarà di 99 centesimi di euro per ogni giga consumato. Precisiamo però che il pacchetto include gratuitamente il servizio di reperibilità “Ti ho cercato” ed anche l’ascolto della segreteria telefonica in Italia e nell’Unione Europea. L’offerta WindTre è valida solo per chi riceve l’invito e decide di attivarla entro la data di scadenza. I minuti nazionali sono illimitati se utilizzati con buona fede e correttezza.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità allettante per gli ex clienti WindTre di beneficiare di un’offerta conveniente e ricca di servizi. Il gestore dimostra con questa offerta la sua volontà di riconquistare utenti precedenti offrendo un pacchetto completo a un prezzo altamente competitivo. Gli interessati sono invitati a cogliere l’opportunità entro la scadenza stabilita, che potrebbe essere anche estesa, per godere di questa promozione vantaggiosa. Il gestore è famoso nel mercato della telefonia italiana per i suoi servizi e per il suo grado di copertura sul territorio! Questa potrebbe proprio essere una buona occasione per ritestare la sua qualità.