Apple sta lavorando molto probabilmente a un nuovo Ipad pensato per essere usato in orizzontale. Questo sospetto nasce perché nel codice della prima Beta di IOS 17.4 viene fatto riferimento che il tablet, per la scansione del volto, ha bisogno di essere utilizzato in orizzontale. L’unico precedente della gamma è Ipad air, che non presenta però la tecnologia del Face id.

Il nuovo Apple iPad pro sarà orientato in landscape?

A quanto pare Apple farà in modo che il nuovo Ipad pro sarà orientato in landscape. Questa scelta, sicuramente nasce da una volontà dell’azienda californiana di rendere il nuovo Ipad molto più simile ad un Mac, in quanto molto più facilmente trasportabile e maneggevole.

Dunque, vedendo i comportamenti di Apple è molto probabile che a breve verrà lanciato un nuovo Ipad pro. Da tempo girano indiscrezioni sulle caratteristiche del nuovo prodotto dell’azienda californiana. Il nuovo Ipad pro adotterà finalmente la tecnologia OLED per lo schermo e sarà presente, come su alcuni Mac usciti l’anno scorso, il chip M3.

Secondo alcune indiscrezioni ci saranno due varianti e, l’unica differenza tra loro sarà la grandezza dello schermo. Di conseguenza la versione con lo schermo più piccolo (11″) verrà utilizzata come un normale tablet, mentre la versione più grande (13″) risulta più propensa per un uso simil-Mac.

Altra caratteristica che forse sarà presente è il supporto per la ricarica wireless MagSafe. Altre teorie dicono invece che ci sarà un riduzione importante della cornice del display. Per questo è molto probabile che si adotterà un notch per la fotocamera.

Sicuramente un dettaglio da non sottovalutare è il prezzo. Purtroppo si parla di cifre molto alte per questi cimeli tecnologici, si prevede che supererà la cifra dei 2.000 dollari. La presentazione si terrà molto probabilmente per l’inizio della primavera. Staremo a vedere quindi come andrà questo iPad pro orientato in landscape.