Aumenti operatori telefonici, il mese di Febbraio non promette nulla di buono

Il mese precedente ci ha sconvolti tutti a causa degli aumenti inaspettati. Per Febbraio si prospetta una diminuzione delle rimodulazioni riguardanti le offerte Internet casa e le tariffe mobili, sebbene sia emerso dalle comunicazioni ufficiali dei provider che gli aumenti saranno prevalentemente concentrati nel primo trimestre del 2024, soprattutto nel mese di marzo. Tuttavia, è importante notare che anche nel mese di febbraio sono previste alcune modifiche contrattuali che interessano i clienti.

Aumenti operatori telefonici: da Fastweb a TIM

Ma quali sono gli aumenti previsti per le offerte Internet casa e mobile nel mese di febbraio 2024? Vediamo una panoramica delle principali modifiche.

Fastweb: A partire dal 1° febbraio, il gruppo Fastweb introdurrà una serie di rimodulazioni su alcune offerte di rete fissa, con un aumento che varia da un minimo di 0,04€ a un massimo di 4,49€ al mese. Fastweb è uno dei pochi operatori a rivelare i nomi di tutte le tariffe soggette all’aumento, fornendo un range minimo e massimo di aumento per ciascuna tariffa, basato su diversi fattori, tra cui la data di attivazione dell’offerta. Gli utenti interessati avranno tempo fino al 15 marzo per richiedere il recesso.

WINDTRE: Anche WINDTRE prevede un aumento a partire dal 1° febbraio 2024, ma riguarda le tariffe di telefonia mobile. L’operatore ha annunciato che alcune tariffe Consumer subiranno un incremento di 2€ al mese, anche se non sono stati specificati i nomi delle offerte interessate. Gli utenti che non desiderano accettare le nuove condizioni contrattuali possono esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, seguendo le procedure previste dall’operatore.

Vodafone: Fortunatamente, nel mese di febbraio non sono previsti aumenti sulle tariffe fisse o mobili di Vodafone. Tuttavia, è importante tenere presente che a partire dalla fine di gennaio, Vodafone introdurrà la fatturazione mensile anticipata, sostituendo quella bimestrale. Pertanto, sul primo conto telefonico successivo al 31 gennaio, saranno addebitati due canoni, uno relativo al mese precedente e uno per il mese successivo. Da lì in poi, si passerà alla fatturazione mensile anticipata.

TIM: A partire dal primo addebito successivo al 25 febbraio, alcune offerte della gamma TIMVISION subiranno un aumento mensile compreso tra 0,99€ e 4,99€. L’operatore ha specificato che le offerte coinvolte saranno TIMVISION Gold, TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix, TIMVISION con Netflix, TIMVISION Intrattenimento e TIMVISION con Disney+. Questi piani includono una varietà di servizi, tra cui TIMVISION, Netflix (piano Standard), DAZN (piano STANDARD), Infinity+ e Disney (piano Premium). Gli utenti hanno la possibilità di annullare il servizio senza costi aggiuntivi né penali entro il 24 marzo, seguendo le procedure indicate per gli altri aumenti TIM previsti a marzo.