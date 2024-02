Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone decisamente economico, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, forte anche dell’ottimo sconto che Amazon ha deciso indubbiamente di applicare al suddetto smartphone, pari addirittura al 34% del valore originario.

Il dispositivo nasce per entusiasmare il consumatore, che vuole il massimo con il minimo sforzo, ecco quindi che oggi è possibile pensare di mettere le mani su uno smartphone con display da 6,43 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione FullHD, affiancato da processore Qualcomm Snapdragon, e sopratutto la possibilità di estendere al massimo l’autonomia, sfruttando il componente integrato da 5000mAh, che però supporta un piccola ricarica rapida.

Xiaomi Redmi Note 11S: uno dei prezzi più bassi di sempre

Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone che di per sé nasce per soddisfare le esigenze degli utenti che non vogliono spendere tanto per il proprio dispositivo portatile, di conseguenza già il prezzo di partenza di 224 euro è da ritenersi più che adeguato al preambolo appena indicato nell’articolo. Il tutto, ad ogni modo, viene ulteriormente enfatizzato dalla presenza di uno sconto del 34% applicato da Amazon con un’offerta speciale, che spinge così l’utente a spendere solamente 148 euro per il suo acquisto. Eccovi il link diretto ad Amazon.

Volendo snocciolare nel dettaglio le specifiche tecniche dello smartphone, la prima cosa che notiamo è il suo non essere 5G, la massima velocità di connessione garantita è giustappunto il 4G, mentre la variante commercializzata è da 6GB di RAM con 128GB di memoria interna. Nella parte posteriore trova posto un comparto fotografico di tutto rispetto, con un sensore principale senza compromessi da ben 108 megapixel, per l’acquisizione di foto e video di qualità, seguito da ben altri 3 sensori.