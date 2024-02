Risparmio Energetico: Offerta Speciale su Testa Termostatica su Amazon

Ottieni il massimo risparmio energetico e il maggior comfort possibile per la tua casa con la Testa Termostatica Intelligente tado°, attualmente in promozione su Amazon a soli 82,05€. Progettata in Germania e già adottata da milioni di persone in tutta Europa, questa innovativa soluzione ti permette di gestire in modo intelligente i radiatori di casa tua, Fornendo una gestione su misura e migliorando l’efficienza energetica.

Maggiore è il numero di radiatori e stanze che gestisci con tado°, maggiore sarà il risparmio energetico. Un’opportunità imperdibile per ridurre i costi e migliorare la tua esperienza termica quotidiana. Avere un modo per ottimizzare i costi mensili in maniera così semplice, soprattutto durante il periodo invernale, non può che giovare al tuo portafogli senza dover avere la casa fredda per risparmiare.

Come usarla ed ottenere un risparmio energetico

La Testa Termostatica Intelligente si adatta a quasi tutte le valvole direttamente o con uno dei 6 adattatori inclusi. È possibile montarla sia verticalmente che orizzontalmente, garantendo la massima flessibilità di installazione. Il dado in metallo garantisce una tenuta sicura senza rischio di perdite garantendo risparmio ed inutili spese in più. Il dispositivo funziona solo in combinazione con uno degli Starter Kit tado° (V2, V3, V3+), acquistabile separatamente.

Approfitta delle funzionalità avanzate come la geolocalizzazione migliorata, statistiche dettagliate, l’adattamento alle condizioni meteorologiche, controllo multi-stanza, report del risparmio energetico, funzione per aumentare il riscaldamento, funzione antigelo e blocco bambini. Gestisci singolarmente i radiatori in ogni stanza, indipendentemente dal tipo di sistema di riscaldamento che possiedi (caldaia o teleriscaldamento). Ogni termostato smart è provvisto di un set di sei adattatori progettati per essere compatibili con i sistemi di riscaldamento e condizionamento più diffusi sul mercato. Questa versatilità consente di installare facilmente il dispositivo nel proprio ambiente domestico, indipendentemente dal tipo di impianto di riscaldamento o condizionamento presenti.

Approfitta di questa proposta speciale e porta la gestione intelligente della temperatura a casa tua con la Testa Termostatica Intelligente tado°. Ottieni il massimo comfort e risparmio energetico, personalizzando il riscaldamento in base alle tue esigenze. Non farti sfuggire questa opportunità di migliorare il tuo ambiente domestico ad un prezzo vantaggioso.