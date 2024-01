Il produttore tech Motorola continua a sfornare nuovi smartphone. Qualche giorno fa, l’azienda ha svelato il nuovo Motorola Moto G24 e ora l’azienda ha presentato ufficialmente un altro modello, ovvero il nuovo Motorola Moto G24 Power. Vediamo qui di seguito le differenze tra questi due dispositivi.

Motorola annuncia in veste ufficiale il nuovo mid-range Motorola Moto G24 Power

Motorola ha da poco annunciato un nuovo membro della famiglia di smartphone Motorola Moto G24. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco presentato in veste ufficiale il nuovo Motorola Moto G24 Power. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente l’autonomia. A bordo troviamo infatti una grande batteria con una capienza di ben 6000 mah. Gli utenti potranno ricaricarla senza problemi con il supporto alla ricarica rapida da 33W. Lo smartphone può inoltre contare su una selfie camera da 16 MP.

Il resto delle specifiche tecniche è invece pressoché lo stesso del fratello Motorola Moto G24. Sul fronte troviamo un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.56 pollici con refresh rate da 90Hz. Sul retro sono invece presenti due fotocamere con sensori fotografici da 50 e 2 MP. Le prestazioni sono invece affidate al soc MediaTek Helio G85 con tagli di memoria che arrivano fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD fino ad 1 TB.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Motorola Moto G24 Power sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo di circa 110 euro al cambio attuale.