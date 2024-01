MEGA PROMO: iPhone 13 Ricondizionato a soli 489,00€ su Amazon

Cerchi un affare per acquistare un iPhone di ultima generazione? Non perderti l’incredibile offerta su Amazon per l’Apple iPhone 13 da 128GB nella vivace colorazione rossa. Attualmente proposto a soli 489,00€, questo modello ricondizionato offre uno sconto del 24%, consentendoti di risparmiare ben 160,00€ sul prezzo di listino.

Caratteristiche dell’iPhone 13 Rosso

Quando un dispositivo è contrassegnato come “ricondizionato”, ciò indica che è stato sottoposto a un rigoroso processo di ispezione, test e pulizia da parte di fornitori qualificati di Amazon. Tuttavia, è fondamentale notare che non è ufficialmente certificato da Apple.

Il dispositivo si presenta in condizioni eccellenti, senza alcun danno estetico visibile a una distanza di 30 centimetri. La batteria garantisce almeno l’80% della capacità di un nuovo dispositivo. Gli accessori, se non originali, sono comunque compatibili e perfettamente funzionanti, e il prodotto può essere fornito in una scatola generica. All’interno della confezione troverai l’iPhone 13 completo di uno strumento di rimozione SIM, un caricabatterie e un cavo di ricarica. È importante notare che le cuffie e la scheda SIM non sono incluse.

L’iPhone ricondizionato gode di una garanzia di 1 anno da Amazon, offrendoti tranquillità e sicurezza d’acquisto. In caso di malfunzionamenti imprevisti entro questo periodo, hai la possibilità di richiedere una sostituzione o un rimborso. Considerando la qualità, il risparmio significativo e la garanzia fornita da Amazon, questa offerta sull’iPhone 13 rappresenta un’opportunità eccezionale per chi desidera un dispositivo Apple di alta gamma senza dover spendere una fortuna.

Perché acquistare un prodotto ricondizionato?

L’acquisto di un dispositivo ricondizionato può essere una scelta affidabile e intelligente per diversi motivi: