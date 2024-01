I fosfeni, sono quei misteriosi modelli di luce e colori che percepiamo quando chiudiamo gli occhi o ci troviamo in una stanza buia. Una chiave di comprensione di questi fenomeni viene fornita dalla Professoressa Associata Katrina Schmid, esperta presso la School of Optometry and Vision Science della Queensland University of Technology.

I fosfeni rappresentano una delle affascinanti manifestazioni delle nostre intricanti funzioni oculari. Questi, sebbene siano apparentemente surreali, hanno in realtà una spiegazione scientifica ben radicata.

Cosa “vedono” gli occhi quando sono chiusi

La comune percezione che gli occhi si “spengano” al buio, è del tutto errata. In realtà essi continuano a generare segnali interni deboli che imitano la luce. Questi segnali sono prodotti in modo costante dalle cellule localizzate nella parte posteriore degli occhi, le quali svolgono un ruolo cruciale nel determinare le forme che percepiamo. La stessa dinamica si applica alle cellule oculari specializzate nel rilevare i colori, le quali, attraverso variazioni nella loro attività, contribuiscono a creare i modelli visivi che osserviamo quando chiudiamo gli occhi.

Il processo di trasmissione di questi segnali al cervello è particolarmente interessante. Il cervello, essendo incapace di distinguere tra i segnali generati internamente e quelli provenienti dalla luce reale, interpreta questa attività casuale come se fosse il risultato di stimoli esterni. Di conseguenza, siamo inclini a percepire luci, colori e modelli che, in realtà, non esistono al di fuori del nostro apparato visivo interno. È un fenomeno affascinante che illustra quanto la nostra percezione visiva sia suscettibile a illusioni create dalle sottili interazioni tra le cellule oculari e il cervello. In alcuni casi, anche lo strofinio accidentale degli occhi può generare questi strani modelli di luce.

I fosfeni, sebbene comunemente presenti in individui sani, possono anche fungere da segnali di allarme per condizioni oculari più gravi. Problemi come il distacco della retina o condizioni neurologiche possono manifestarsi attraverso l’esperienza dei fosfeni. È importante notare che, nonostante la loro natura in gran parte innocua, i fosfeni possono indicare la necessità di una valutazione medica più approfondita.

Dunque, i fosfeni rappresentano una sorta di “spettacolo interno” generato dal normale funzionamento dei nostri occhi. Al contempo possono però offrire importanti insight sulla nostra salute visiva complessiva. La loro comprensione ci consente di apprezzare la complessità e la sensibilità del nostro sistema visivo, aprendo finestre sulla straordinaria interazione tra occhi e cervello.