Per un tempo limitato, puoi acquistare il Samsung Galaxy S24 a soli 929,00€ ed entrare in un’esperienza telefonica avanzata e ricca di funzionalità. Amazon in più include nel pacchetto un caricabatterie super potente per una ricarica ultra rapida. Grazie all’IA avanzata del modello, puoi svolgere molte attività direttamente dal tuo smartphone. Potrai modificare le tue foto come un vero professionista con Edit Suggestion. Altre funzioni straordinarie ti consentiranno di ricevere traduzioni in tempo reale anche durante le chiamate con Traduzione Live e convertire le note vocali in testo con Assistente Trascrizione.

Un design studiato per durare: le specifiche del Samsung Galaxy S24

Il Samsung Galaxy S24 si distingue per la sua straordinaria combinazione di innovazione e potenza, offrendo agli utenti un’esperienza mobile senza precedenti. Esploriamo da vicino le caratteristiche che rendono questo smartphone un vero concentrato di tecnologia avanzata.

Il Galaxy S24 presenta un nuovo e ampio schermo FHD+, che dona un’esperienza di visione immersiva e coinvolgente. Le cornici ultra sottili e le dimensioni ottimizzate dello schermo da 6,2″ assicurano una resa visiva eccezionale. La luminosità del display, la sua nitidezza e i colori vividi grazie a Vision Booster trasformano ogni attività in un’esperienza visiva straordinaria. Il telefono è costruito con il nuovo Armor Aluminum migliorato, che conferisce una protezione superiore contro danni accidentali. La durata nel tempo è garantita grazie a questo materiale resistente. Inoltre, il Galaxy S24 è certificato con grado di protezione IP68, rendendolo resistente all’acqua e alla polvere. Questa caratteristica conferisce al dispositivo una versatilità unica, pronto ad affrontare qualsiasi situazione.

La fotocamera da 50MP del Galaxy S24 è progettata per catturare dettagli vividi, regalando un’esperienza fotografica straordinaria. Lo zoom 2x o 3x consente di avvicinarsi ai soggetti senza compromettere la qualità dell’immagine. L’Intelligenza Artificiale ottimizza ogni scatto, garantendo una qualità superiore e consentendo a ogni utente di esplorare il proprio potenziale fotografico.

Grazie alla potentissima batteria da 4.000 mAh, il Galaxy S24 regala un’autonomia che permette di godere appieno di tutte le attività preferite, dalla visione di video al gaming. La batteria intelligente gestisce efficientemente le risorse, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La funzione di ricarica rapida consente di tornare rapidamente all’uso completo, offrendo una flessibilità senza precedenti.

Il Samsung Galaxy S24 è un vero concentrato di potenza e innovazione nel panorama degli smartphone. Approfitta della promozione grandiosa Amazon e acquista il dispositivo migliore che tu possa mai avere.