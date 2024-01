Per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare la propria offerta di rete mobile, sono al momento disponibili svariate offerte dell’operatore telefonico virtuale Lycamobile. Si tratta infatti di offerte super interessanti e riservate, per l’appunto, a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Lycamobile, disponibili tante offerte favolose con giga esagerati per navigare

L’operatore telefonico virtuale Lycamobile sta proponendo svariate offerte di rete mobile davvero super e riservate, come già detto, a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Si tratta di offerte davvero esagerate e pensate per chi è alla ricerca di una enorme quantità di giga per navigare davvero senza pensieri.

Per chi proviene da qualsiasi operatore, è ad esempio disponibile l’offerta Lycamobile Port In 599. Quest’ultima ha un costo di soli 5,99 euro al mese ed arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati. L’offerta include poi anche 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per chi invece proviene da altri operatori telefonici, sono disponibili svariate offerte.

Ci sono offerte riservate ad esempio a chi proviene da Vodafone, TIM e WindTre ed offerte riservate a chi proviene da Iliad, Fastweb, Kena, ho Mobile e altri operatori. In entrambi i casi, si tratta di offerte estremamente convenienti e sempre con una quantità davvero enorme di traffico dati per navigare. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta Lycamobile Port In 799. In questo caso, ad un costo di soli 7,99 euro al mese, gli utenti potranno utilizzare fino a 200 GB di traffico dati e potranno sempre utilizzare 200 SMS e minuti di chiamate senza limiti verso tutti.