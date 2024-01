OFFERTA FOLLE su Auricolari Bluetooth Audio in Alta definizione

La continua evoluzione della tecnologia audio ha portato alla creazione degli auricolari Bluetooth SoundPEATS Air4 Pro, disponibili su Amazon a un prezzo iniziale di 79,99€. Tuttavia, grazie a un coupon applicabile del 20%, è possibile portare il costo complessivo a un’affare ancora più conveniente.

Una delle caratteristiche distintive degli Air4 Pro è l’utilizzo della tecnologia Snapdragon Sound e del codec audio aptX adattivo lossless. Questo garantisce un’esperienza audio ad alta fedeltà simile alla registrazione originale, grazie alla trasmissione e alla decodifica senza perdita di dati.

Tecnologia concentrata in auricolari di ultima generazione

Gli auricolari SoundPEATS Air4 Pro sono dotati di una tecnologia avanzata di cancellazione attiva ibrida del rumore. Questa innovazione combina la cancellazione attiva del rumore con la consapevolezza ambientale, adattandosi efficacemente ai diversi rumori circostanti. Il risultato è un’esperienza di cancellazione del rumore personalizzata e precisa.

La presenza del codec vocale Qualcomm aptX Voice consente una qualità vocale ad alta definizione durante le chiamate Bluetooth. Grazie ad una potenza di chiamata a 32kHz, le conversazioni diventano cristalline, riducendo la tensione e minimizzando la distorsione audio. Gli auricolari Air4 Pro sono dotati di un driver dinamico da 13 mm, realizzato con fibra biologica ultrafine, fibra di pasta di legno pura e design del diaframma in PU. Questa combinazione propone un suono pulito e naturale, permettendo di distinguere chiaramente i dettagli nel segnale audio e garantendo un’esperienza audio di qualità superiore.

La connessione senza soluzione di continuità tra dispositivi e il supporto Bluetooth 5.3 consentono di passare agevolmente tra due dispositivi senza compromettere la qualità del suono aptX adattivo. Con Bluetooth 5.3, gli auricolari donano una trasmissione più veloce, connessioni stabili e un consumo energetico ridotto, garantendo un’esperienza audio superiore su smartphone, tablet e laptop.

Grazie alle avanzate caratteristiche audio e alla tecnologia di cancellazione del rumore, gli auricolari SoundPEATS Air4 Pro rappresentano una scelta di valore per gli amanti della musica e per coloro che apprezzano la chiarezza nelle chiamate. Tramite l’offerta su Amazon e il coupon del 20%, questi dispositivi diventano un’affare ancora più allettante, regalando un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo conveniente. Non perdere l’opportunità di immergerti nei suoni profondi e nitidi.