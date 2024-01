Iliad offre un SUPER servizio GRATIS con la GIGA 150

L’anno che si è appena chiuso è stato uno dei più prolifici per il gestore, che infatti ora vuole continuare seguendo quella linea. Ora come ora sarà difficile fare meglio di quanto visto all’interno dell’ultima promozione mobile disponibile sul sito ufficiale. Tutti hanno capito già dal titolo che si tratta della famosissima Giga 150, opportunità unica nel suo genere che ogni tanto torna di nuovo di moda.

Probabilmente non ci sarebbe neanche il bisogno di spiegare cosa c’è all’interno di questa proposta, che è già stata disponibile più volte. Gli utenti più curiosi e che non hanno ancora ben capito quali sono i contenuti però vogliono venirne a conoscenza.

Iliad, le nuove offerte accolgono la Giga 150 che torna per dominare

L’offerta di Iliad permette a tutti di poter utilizzare tutti i mesi minuti, messaggi e giga per navigare sul web. Il tutto ovviamente in grande quantità e per un prezzo che in molti definirebbero irrisorio. La Giga 150 comincia con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile o fisso in Italia e in Europa.

Ovviamente ci sono anche i messaggi senza limiti verso tutti, mentre a chiudere ecco ben 150 giga in rete 5G ogni mese. Con un prezzo davvero incredibile, ovvero soli 9,99 € al mese, si potrà avere tutto ciò, peraltro per sempre allo stesso costo mensile.

Il 5G è ovviamente offerto gratis a tutti coloro che hanno uno smartphone compatibile. Anche il costo di attivazione equivale alla stessa cifra vista in alto. Tutte le informazioni di rito possono essere trovate spulciate direttamente sul sito ufficiale del gestore.