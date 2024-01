A quanto pare in questo periodo Samsung si sente caritatevole e ha dunque deciso di fare un regalo a tutti i suoi clienti appassionati di tablet, per coloro che acquisteranno entro il 26 Febbraio un tablet della serie Tab A9 infatti, ci saranno in regalo le Galaxy Buds FE, gli auricolari true wireless dell’azienda coreana. Vediamo i dettagli della promozione.

Basta un Tab A9 qualsiasi

Accedere alla promozione è davvero molto semplice, vi basterà infatti acquistare uno dei modelli selezionati in negozio fisico o su uno degli store aderenti alla promozione, i modelli utili sono i seguenti:

Galaxy Tab A9+ 5G (codice modello SM-X216B);

(codice modello SM-X216B); Galaxy Tab A9+ WiFi (codice modello SM-X210N);

(codice modello SM-X210N); Galaxy Tab A9 LTE (codice modello SM-X115N);

(codice modello SM-X115N); Galaxy Tab A9 WiFi (codice modello SM-X110N).

Per ricevere le Buds FE vi basterà poi seguire le istruzioni scritte da Samsung che sono le seguenti:

Acquista Galaxy TabA9 Series dal 22 gennaio al 26 febbraio 2024 inclusi;

inclusi; Registrati alla promozione entro il 27 marzo 2024 ;

; Ricevi una Galaxy BudsFE entro 180 giorni dall’email di validazione.

Gli stores convenzionati che consentono l’accesso alla promozione sono davvero tantissimi, anche Amazon Italia, solo però per i prodotti venduti e spediti da Amazon, così come detto anche Samsung ecco dove registrare l’acquisto del tablet: “Registrazione acquisto e richiesta premio entro e non oltre le ore 23:59:59 del 27 marzo 2024 su https://members.samsung.it/promozioni/taba9budsfe.”

Se dunque aspettavate una buona occasione per acquistare un tablet siamo proprio a quella migliore in tutta probabilità, l’incentivo bandito da Samsung è decisamente interessante e potrebbe far gola a molti, non sono stati espressi limite di merce tra l’altro.