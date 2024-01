Nel corso del 2024, Huawei presenterà la nuova famiglia P70. I nuovi device top di gamma del produttore avranno l’arduo compito di migliorare la serie P60 sotto tutti i punti di vista, con un hardware e un software rinnovati..

Tuttavia, Huawei sembra intenzionata a concentrarsi in particolar modo su un aspetto cruciale: gli scatti fotografici. La famiglia P70 potrà contare su un comparto fotografico evoluto che gioverà di tutte le novità tecniche sviluppate dall’azienda Cinese.

A sottolineare questo aspetto è stato l’informatore Smart Pikachu. In un suo nuovo report, si legge che il produttore cinese ha scelto un sensore fotografico molto particolare. Si tratta dell’ottica Sony IMX989 con forti personalizzazioni. Il motivo di questa scelta è quello di poter contare su un sensore affidabile da modificare a piacimento per migliorare la resa fotografica.

Huawei punta ad evolvere il settore dei cameraphone con un sensore custom equipaggiato sulla nuova famiglia P70 in arrivo in primavera

Infatti, secondo il leaker, Huawei ha lavorato per modificare l’apertura del sensore e per affinare la messa a fuoco. I risultati, almeno sulla carta, porteranno a foto più luminose e una maggiore versatilità negli scatti in ogni condizione di illuminazione.

Il sensore Sony non sarà l’unico presente in quanto i Huawei P70 avranno una configurazione dotata di tre ottiche. Il secondo sensore scelto dal produttore sarà un OV50H, una soluzione altrettanto top di gamma. L’apertura dell’ottica sarà variabile e potrà arrivare fino a 1/1,3 pollici. Per gestire al meglio gli scatti, il produttore utilizzerà il System-on-Chip Kirin 9000S.

Il debutto della famiglia Huawei P70 è atteso in primavera. I primi dettagli disponibili indicano il possibile lancio tra marzo e aprile. Tuttavia, il produttore non ha ancora confermato ufficialmente nulla, quindi, non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.