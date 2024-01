Apple presenterà dei nuovi modelli nei prossimi mesi tra cui i nuovi iPad Air, Pro e MacBook Air come già aveva fatto per i Vision Pro; dopo il lancio di questi dispositivi Apple si concentrerà solo sulla WWDC di Giugno dove presenterà sistemi operativi all’ avanguardia. Il lancio di questi nuovi dispositivi promette bene anche perché quello che verrà mostrato è un frutto di cambiamento e di novità; i nuovi iPad Air sono disponibili in due versioni 10,9 e 12,9 pollici.

Dentro di essi troviamo il chip M2 di Apple con un settore dedicato alla fotografia migliorato e anche un comparto per il Wi-fi 6E e Bluetooth 5.3; per quanto riguarda l’ esterno rimane sempre il solito stile Apple caratteristico di questi dispositivi. Come iPad ci sono dei miglioramenti rispetto agli altri ma che farà subito da concorrenza per i dispositivi di altri marchi.

Apple ecco i nuovi modelli che verranno presentati nei prossimi mesi

Altre novità riguardano la linea Pro con i modelli da 11 e 13 pollici con schermo OLED che garantirà una luminosità maggiore, un rapporto di contrasto più elevato tutto con un consumo energetico ridotto. All’ interno troviamo un chip M3 con la ricarica wireless MagSafe e una Keyboard ridisegnata con trackpad più grande e un telaio in alluminio. Tra gli altri dispositivi ci sono anche i MacBook Air con chip M3 e schermo da 13 e 15 pollici che grazie a questo chip potrebbe portare a delle novità in termini di prestazioni da gaming.

Per quanto riguarda il prezzo non è stata data indicazione ma comunque viste le elevate prestazioni sarà molto elevato; per chi vuole provare i nuovi dispositivi bisognerà aspettare la loro pubblicazione in questi mesi. Anche se a livello di design non sono previste modifiche a livello di prestazioni sono in arrivo le novità appena elencate che porteranno Apple su nuovi livelli per competere anche con modelli di livello superiore.