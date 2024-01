Pannelli solari da balcone, la soluzione migliore per chi ama l'ambiente e il risparmio

I pannelli solari da balcone, conosciuti anche come “plug and play”, sono un’opzione innovativa per chi cerca una soluzione ecologica e indipendente per la generazione di energia. Questi sistemi sono particolarmente adatti per appartamenti o spazi limitati, poiché sono progettati per adattarsi a balconi o piccole terrazze. I vantaggi di tali pannelli includono risparmio sui consumi, installazione semplice e rapida, e la loro portabilità.

Pannelli solari da balcone: le caratteristiche

Ogni pannello solare da balcone è composto da celle di silicio che catturano l’energia solare, trasformandola in corrente elettrica. Di dimensioni compatte, un tipico modulo ha circa 1,70 x 1 metro e pesa intorno ai 20 kg. La loro capacità è generalmente inferiore a 350 W. L’installazione non richiede autorizzazioni complicate, rendendo il processo veloce e accessibile.

Sebbene un singolo pannello non possa coprire l’intero fabbisogno energetico di una famiglia, contribuisce significativamente alla riduzione dei costi energetici. La produzione media giornaliera di un sistema da 800 Watt varia tra i 2.8 kWh in inverno e 6.1 kWh in estate, con una media annuale di circa 3.7 kWh. Questo risparmio può rappresentare fino al 20-25% del consumo energetico totale di una famiglia.

L’installazione di pannelli solari da balcone è stata semplificata dal Decreto-Legge n. 17/2022, convertito con legge n. 34/2022. Per sistemi con una potenza inferiore a 800 W, non sono necessari permessi speciali, a meno che l’abitazione non si trovi in zone storiche o sottoposte a vincoli particolari. Per potenze superiori, invece, è richiesta un’autorizzazione specifica. In un condominio, è necessario ottenere l’approvazione dell’assemblea condominiale per l’installazione.

Questi pannelli sono adatti per alimentare apparecchiature domestiche come condizionatori d’aria, frigoriferi o lavastoviglie. L’investimento in un pannello solare da balcone è di lungo termine e offre benefici significativi non solo in termini di risparmio economico ma anche per il suo impatto positivo sull’ambiente.