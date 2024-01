Gli smartphone al giorno d’oggi sono diventati assolutamente indispensabili per consentirci di restare connessi con il mondo intorno a noi, la connessione a internet è ovviamente indispensabile per consentire ai piccoli device di dare il meglio di loro stessi con applicazioni e quant’altro.

Ovviamente quando siamo a casa è molto semplice utilizzare il wifi e sfruttare la connessione cablata a fibra ottica che alimenta il nostro modem, quando usciamo invece viene spontaneo utilizzare la connessione dati che però in alcuni casi può fare cilecca, capita infatti alle volte che nonostante venga accesso l’interruttore per attivare i dati, questi ultimi non stabiliscano una connessione a internet, vediamo cosa fare in tal caso.

Piccoli consigli

Nel caso la connessione dati non dovesse attivarsi potete innanzitutto provare a spegnerla e riaccenderla, alle volte basta a far sbloccare il tutto, altrimenti riavviate direttamente il dispositivo, se entrambi questi metodi non dovessero funzionare allora seguite un’altra strada.

Nel caso un riavvio non bastasse il suggerimento è quello di recarvi nelle impostazioni di rete del device, trovare il menù per scegliere la rete preferita e cliccare su “Seleziona automaticamente“, una volta fatto dovrebbe apparire un messaggio con scritto “Registrato sulla rete” cosa che potrebbe ristabilire la connessione dati tramite appunto un nuovo accesso alla rete cellulare del vostro operatore.

Nel caso non bastasse, provate a riconfigurare l’APN del device legato al vostro operatore, vi basterà cercare in rete come fare dal momento che ogni operatore ha un proprio APN, nel caso non sia questo il problema verificate che non si tratti di un blocco o di un malfunzionamento legato proprio alla rete cellulare.