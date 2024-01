Google ha avviato una svolta epocale nel mondo digitale con la progressiva eliminazione del tracciamento degli utenti tramite cookie. L’inizio di questo processo ha coinvolto solo l’1% degli utenti connessi. Ma entro la fine dell’anno si prevede che coprirà tutti gli utenti del browser Chrome, rappresentando uno dei cambiamenti più significativi nella storia di Internet.

Secondo alcune analisi, nel 2023 il digital advertising ha raggiunto un valore di circa 624 miliardi di dollari, con previsioni di superare gli 800 miliardi entro il 2027.

Google intraprende un nuovo percorso con privacy Sandbox, ma le sfide sono gigantesche

Ad ogni modo, l’impatto della rimozione dei cookie di Google sta già facendo sentire le sue conseguenze. Nuovi utenti senza cookie generano entrate pubblicitarie inferiori del 30%, e l’industria pubblicitaria digitale si trova a dover affrontare la sfida di compensare una perdita di ricavi stimata intorno ai 200 miliardi di dollari.

Nel tentativo di bilanciare la privacy degli utenti con le esigenze del mercato pubblicitario, Google introdurrà dal 2025 il sistema “Privacy Sandbox”. Questa nuova strategia di tracciamento più privata apre un nuovo capitolo nel panorama digitale, ma le incertezze e le sfide che si presentano all’industria pubblicitaria sono considerevoli. Le aziende del settore dovranno rapidamente adattarsi e sviluppare contromisure creative per preservare i loro ricavi in un contesto in cui la tradizionale raccolta di dati per la pubblicità potrebbe essere notevolmente limitata.

