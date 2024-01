Very Mobile ha anticipato di oltre un mese l’adeguamento annuale del bundle di traffico dati per la navigazione nei paesi dell’Unione europea, dimostrando una volta di più la sua attenzione alle esigenze dei clienti. Questo adeguamento non solo beneficia i clienti esistenti, ma anche coloro che stanno valutando l’adesione ai piani dell’operatore virtuale controllato da WindTre.

Come Very Mobile determina i nuovi limiti di traffico

Il cambiamento è una risposta alla normativa vigente che impone agli operatori di spostare verso l’alto, anno dopo anno, la soglia di traffico dati disponibile in Europa, parallelamente alla riduzione del costo del traffico extra soglia. Questa azione proattiva da parte di Very Mobile riflette il suo impegno nel fornire servizi convenienti e all’avanguardia ai propri utenti.

La nuova soglia di traffico dati è ora immediatamente fruibile sia per i nuovi clienti che per quelli già esistenti, e questa informazione è facilmente accessibile attraverso l’app Very Mobile per i clienti attuali. Per chi sta considerando un cambio di operatore o l’acquisto di una nuova SIM, le informazioni sulle nuove soglie sono disponibili sul sito ufficiale.

La formula utilizzata per calcolare la nuova soglia è intuitiva: i GB di traffico dati in Europa sono ottenuti dividendo il prezzo mensile (senza IVA) per il coefficiente di adeguamento, che è ora 1,55. Questo nuovo coefficiente è già stato applicato da Very Mobile tempo orsono, nonostante l’obbligo di farlo sia entrato in vigore solo il primo gennaio 2024.

L’interrogativo sul costo del traffico extrasoglia

Le offerte di Very Mobile variano da 4,99 euro al mese a 13,99 euro al mese, offrendo rispettivamente da 5,3 GB a 14,8 GB di traffico dati in Europa al mese. È evidente che l’operatore ha compreso la necessità di adattarsi alle esigenze dei viaggiatori europei, offrendo quantità significative di dati per garantire un’esperienza di navigazione senza problemi durante i soggiorni all’estero.

Un punto di nota è che, nonostante la Brexit, Very Mobile applica attualmente le stesse condizioni nel Regno Unito come nei paesi dell’Unione europea, garantendo continuità di servizio e trasparenza per i propri clienti.

Ma, nonostante l’aggiornamento delle soglie di traffico dati, l’incertezza persiste riguardo alla riduzione del costo del traffico extrasoglia, con il valore del 2023 ancora visibile sul sito. È probabile che si fornisca chiarezza su questo dettaglio in futuro; nel frattempo, i clienti dovrebbero prestare attenzione a questo aspetto e valutarlo attentamente.

Nuovi bundle, nuovi possibili viaggi

L’anticipazione di Very Mobile nell’adeguare le soglie di traffico dati riflette la sua volontà di offrire un servizio all’avanguardia e la sua dedizione a mantenere i clienti informati e soddisfatti. Questo adeguamento beneficia gli utenti attuali e potenziali, fornendo loro una maggiore flessibilità e valore nei loro piani di navigazione. Resta da vedere come altre compagnie del settore risponderanno a questo cambiamento e come le normative continueranno a plasmare il panorama delle offerte telefoniche.