Tutti gli utenti possono acquistare in questi giorni di fine Gennaio le ottime cuffie da gaming di casa Razer, un prodotto che ha un costo effettivo di soli 39 euro, e che vuole indubbiamente rappresentare la più valida alternativa per coloro che non vogliono spendere cifre troppo elevate.

Il modello attualmente disponibile prende il nome di Razer Kraken X, sono cuffie da gioco cablate pensate prima di tutto per console, perfettamente compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio che disponga di una presa jack da 3,5mm (essendo cablate è assente una batteria interna e la connessione bluetooth).

Cuffie da gaming: il prezzo attivo è uno dei più bassi

Giocare non è mai stato così economico con Amazon e Razer, infatti oggi è possibile acquistare le ottime Razer Kraken X, andandole a pagare solamente 39,99 euro, un prezzo che rappresenta uno sconto ulteriore del 15% sul valore più basso recentemente raggiunto, ed oltretutto una riduzione del 20€ sul listino.

All’interno dei padiglioni auricolari sono posti driver Razer TriForce in titanio da 50 millimetri, sono diaframmi rivestiti in titanio che offrono una chiarezza di livello superiore, con un design che punta a dividere il suddetto in 3 parti, così da riuscire a regolare distintamente le frequenze principali. Connesso troviamo anche il microfono con tecnologia HyperClear, che riesce ad isolare alla perfezione la voce dall’ambiente circostante, senza renderla metallica o produrre una distorsione che potrebbe renderla metallica.