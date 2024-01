ALLARME Nuova Truffa Online: il Pericolo caso del SIM Swap

Negli ultimi mesi, si è assistito a un proliferare di truffe online, una tendenza in crescita che sembra aver raggiunto il suo picco durante le festività natalizie fino alle prime settimane di gennaio 2024. Mentre molte di queste coinvolgono l’invio di comunicazioni fraudolente con l’obiettivo di ottenere dati bancari, una nuova truffa minaccia ha preso di mira le comuni schede SIM, mettendo a rischio i conti bancari delle vittime.

I recenti inganni hanno mirato principalmente a svuotare i conti dei malcapitati attraverso l’invio di comunicazioni di dubbia provenienza. I messaggi, spesso provenienti da presunti uomini o donne in cerca di compagnia, inducono la vittima a visitare un sito specifico e inserire i propri dati personali. È fondamentale prestare attenzione a tali comunicazioni sospette e segnalare prontamente alle autorità competenti per fermare tale truffa.

Come funziona con esattezza la truffa

La nuova minaccia che si è manifestata utilizza una tattica conosciuta come “SIM Swap”. Questo metodo, tra i più insidiosi nel campo telefonico e informatico, consiste nella sostituzione della scheda SIM senza che il titolare ne sia consapevole, ottenendo così in modo illecito le informazioni personali cruciali della vittima. La truffa SIM Swap spesso si avvale di pratiche di “social engineering”, un inganno che sfrutta la manipolazione psicologica per ottenere informazioni personali. In alcuni casi, i malviventi possono coinvolgere complici che interagiscono direttamente con la vittima per facilitare l’esecuzione dell’inganno.

Come difendersi da questa minaccia? Sebbene non esista un sistema completamente inviolabile, è possibile adottare alcune buone pratiche. Evitare di fornire il proprio numero di telefono per la verifica in due passaggi tramite SMS è un primo passo importante. In alternativa, è consigliabile utilizzare applicazioni di verifica in due passaggi come Google Authenticator oppure Auty. Esistono anche dispositivi hardware sicuri, come Google Titan Security Keys ed anche YubiKey, che offrono un ulteriore strato di protezione. È cruciale evitare di divulgare informazioni personali online e impostare un PIN per l’accesso alla scheda SIM. In caso di link che vi appaiono sospetti, non cliccatevi. Con una maggiore consapevolezza e l’adozione di misure preventive, è possibile ridurre il rischio di cadere vittima di questa pericolosa truffa online.