Negli ultimi anni, il settore delle telecomunicazioni ha subito un cambiamento incredibile che l’ha portato a essere anche leggermente saturo.

Con l’avvento di Iliad e degli operatori telefonici virtuali, e il passaggio di molti clienti a quest’ultimi, si è assistito a una vera e propria guerra di offerte e promozioni, per cercare di contrastare la concorrenza molto agguerrita e spietata.

Per quanto riguarda il fattore convenienza, gli operatori presenti sul mercato che garantiscono un pacchetto di promozioni e tariffe a prezzi davvero stracciati sono principalmente Iliad (con offerte a partire da 4,99 euro al mese), Very Mobile, ho.Mobile e 1Mobile (tutti con offerte a partire da 5,99 euro al mese).

Chiaramente la convenienza non è l’unico aspetto da tenere in considerazione durante la scelta di un operatore telefonico, ma bisogna considerare anche altri elementi, come la velocità dei servizi.

Qual è l’operatore più veloce di gennaio 2024?

Grazie a Speedtest Intelligence di Ookla, un servizio incredibilmente efficiente che permette di monitorare l’andamento degli operatori telefonici presenti in Italia, valutando la velocità delle reti fisse e mobili, è possibile sapere con assoluta certezza quale sia il gestore con la rete più veloce.

I risultati dei test vengono pubblicati ciclicamente e adesso abbiamo i dati del primo mese del 2024, che incoroneranno il primo classificato.

Senza nessuno stupore, è ancora Fastweb la rete mobile più veloce della nazione con una velocità media di download di 100,10 Mbp e di upload di 12,34 Mbps e un punteggio complessivo di 93,56.

Al secondo posto abbiamo invece WindTre con 70,97, seguito poi da Vodafone con 65,05, TIM con 58,45 e infine Iliad con 53,10.