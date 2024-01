Iliad VINCE sempre, la GIGA 150 torna con un prezzo FOLLE

Gli utenti che attendevano con ansia un nuovo segnale da parte di Iliad sono stati pienamente accontentati. Il famoso gestore di telefonia mobile e fissa che in Italia ormai detiene la leadership dal 2018, sta riuscendo a tirare fuori dal cilindro dei veri e propri capolavori, proprio come la Giga 150.

Questa opportunità inoltre offre anche un grande regalo per tutti, ovvero la disponibilità del 5G senza alcun tipo di pagamento supplementare. Ciò significa che basterà sottoscrivere l’offerta per avere il massimo anche in termini di connessione mobile.

Iliad, la nuova offerta è ancora disponibile sul sito ufficiale: ecco la Giga 150

Venendo ai contenuti, non mancano minuti, messaggi e giga ogni mese, proprio come Iliad ha abituato ai suoi utenti. Ci sono infatti all’interno dell’offerta minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, SMS senza limiti e 150 giga in 5G gratis per la navigazione sul web. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre, senza rimodulazioni che possano modificarlo. È proprio questa la peculiarità fondamentale di questo gestore, ovvero la possibilità di offrire delle soluzioni che non cambiano nel tempo. Oltre a questo, c’è un costo di attivazione da 9,99 € ma in questo caso da pagare solo la prima volta.

Per quanto riguarda la rete 5G bisogna ricordare che deve essere necessario un dispositivo compatibile con questo standard. Di certo non potrete pretendere di connettervi a tale rete senza avere uno smartphone che possa supportarla. Inoltre sottoscrivere un’offerta del genere, con il prezzo di 9,99 € al mese, vi dà libero accesso anche all’offerta in fibra ottica a prezzo scontato a soli 19,99 € al mese.