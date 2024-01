Samsung Galaxy Tab A8 è il tablet più economico della linea Galaxy Tab dell’azienda sudcoreana, un prodotto di buona qualità che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza. In questo periodo su Amazon lo potete avere disponibile a cifre decisamente inferiori rispetto al normale.

La variante attualmente disponibile prevede la sola connessione WiFi, quindi non presenta il carrellino per le SIM per il collegamento alla rete mentre siete in mobilità, con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (che comunque resta espandibile tramite la microSD).

Samsung Galaxy Tab A8: che offerta assurda

Il Samsung Galaxy tab A8, anche nella configurazione descritta nell’articolo, risulta essere un tablet molto appetibile agli occhi del pubblico, di conseguenza oggi può essere acquistato, con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, a soli 169 euro.

Il sistema operativo di base è Android 11, ma sono comunque disponibili aggiornamenti successivi. Il display è da 10,5 pollici di diagonale, un IPS LCD di discreta qualità, affiancato da una batteria da 7040 mAh, pronta a garantire una autonomia più che sufficiente, grazie anche alla ricarica rapida da 15W. La variante disponibile su Amazon è quella lanciata sul mercato nel 2022 per l’Italia, ciò sta a significare che è perfettamente compatibile con il nostro paese, e non presenta differenze particolari rispetto ad un modello che potreste ad esempio acquistare sul sito ufficiale o in un negozio fisico (ed è importante saperlo).