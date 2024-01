Uno degli smartphone Samsung più interessanti del momento è sicuramente il Galaxy A34, dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, che promette discrete prestazioni generali, ad un prezzo tutt’altro che elevato. Quest’ultimo risulta oggi essere ulteriormente ridotto, data la presenza di una buona promozione applicata direttamente su Amazon.

Il prodotto presenta specifiche tecniche di tutto rispetto, si parte ad esempio dall’eccellente display AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, affiancato da processore Qualcomm Snapdragon, che prevede una configurazione di base di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD, non inclusa in confezione).

Samsung Galaxy A34: lo smartphone da acquistare su Amazon

Il Samsung Galaxy A34 può oggi essere acquistato su Amazon ad un prezzo di tutto rispetto, il suo listino, per la variante discussa nell’articolo, sarebbe di 399 euro, ma con la riduzione del 36%, gli utenti potranno pagarlo solamente 254,90 euro.

Tra le altre specifiche tecniche interessanti del prodotto notiamo la presenza di una batteria da 5000mAh, utilissima ad esempio per godere di una autonomia superiore al normale, passando per ben 6 colorazioni differenti (voi ad esempio trovate Lavender), ed un sistema fotografico di alta qualità. Quest’ultimo risulta essere perfettamente capitanato dal sensore principale da 48 megapixel, utile per scattare buone istantanee, senza comunque dimenticarsi della presenza della connettività 5G, per navigazione di livello, previo abbonamento che preveda comunque tale tipologia di collegamento alla rete.