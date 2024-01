Come per ogni software che si rispetti anche per Android Auto il CES di Las Vegas è palcoscenico per mostrare qualcosa di nuovo, il software di casa Google sebbene non sia uno dei più importanti, gode anch’esso di un team di sviluppo che ogni mese si occupa di aggiornare con updates di livello il software.

Ed ecco che dunque al CES sono state mostrate le novità in arrivo pur con la consueta assenza di un changelog che il develope team non pubblica mai, non sono arrivati grandi cambiamenti ma comunque delle novità sostanziali che piaceranno a tutti.

Cosa sta per essere introdotto

Tra le principali novità in arrivo per Android auto ne sta una che piacerà a tutti i proprietari di una vettura elettrica, il software infatti sarà in grado di riconoscere lo stato di carica della batteria e interfacciandosi con Maps potrà programmare un itinerario di viaggio altamente preciso tenendo in considerazione le stazioni di ricarica presenti in modo da garantirci di non restare mai con la batteria scarica.

Al momento tale update sarà compatibile con i modelli Ford: Mustang Mach-E e F-150 Lightning, col passare del tempo poi le vetture compatibili aumenteranno fino a coprirne il maggior numero possibile nel tempo, in aggiunta poi è stata implementata la possibilità di utilizzare Google Chrome direttamente nel sistema di infotainment presente sulle vetture.

L’aggiornamento con queste features arriverà nel corso dell’anno e piano piano sarà compatibile con tutte le vetture elettriche e ovviamente con il vostro smartphone Android con a bordo Android Auto.