Microsoft Designer è una piattaforma innovativa lanciata alla fine del 2022, dedicata alla progettazione grafica e caratterizzata da accessibilità e gratuità, almeno temporaneamente. Questo strumento, reso disponibile solo dal 2023, offre una vasta gamma di strumenti alimentati dall’intelligenza artificiale, permettendo di generare immagini, rimuovere sfondi e creare disegni in modo intuitivo e veloce. La versatilità di Microsoft Designer la rende ideale per la progettazione grafica basata sull’IA, consentendo la realizzazione di progetti di alta qualità in tempi brevi.

Guida all’uso di Microsoft Designer: semplice, intuitivo, potente

Questa piattaforma si rivela indispensabile per chi desidera creare contenuti accattivanti per i social media, come post, video, storie o annunci. La sua versione web, accessibile senza limiti, offre un approccio diretto. Microsoft Designer si basa sull’intelligenza artificiale DALL-E di OpenAI, nota per la capacità di creare oggetti da input testuali. E’ cruciale inserire prompt chiari ed efficaci per sfruttare appieno l’IA, evitando termini troppo complessi.

L’uso di Microsoft Designer è semplice e pratico, offrendo un accesso web diretto e una presentazione istantanea dei progetti completati grazie all’IA. Oltre alla versione web, è integrato nel browser Edge, rendendo l’accesso e l’utilizzo ancor più pratici. Comprendere le funzioni disponibili è essenziale per superare eventuali complessità nella progettazione grafica, e Microsoft Designer offre una vasta gamma di creatori di immagini suddivisi per categoria.

Beta, accessibilità e prossimi sviluppi

La piattaforma, attualmente gratuita, potrebbe subire cambiamenti futuri limitando l’accesso agli abbonati a Microsoft 365. Si prevede anche un’espansione delle funzionalità, compresi creatori di album e adesivi, per migliorare ulteriormente l’esperienza utente. Nonostante possibili cambiamenti nell’accessibilità e nei costi, Microsoft Designer aspira a essere un punto di partenza per stimolare la creatività e diventare un affidabile supporto tecnico basato sull’IA, adatto sia a principianti che a professionisti.