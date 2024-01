Tra le offerte di rete mobile più interessanti proposte dall’operatore telefonico Vodafone ci sono Vodafone Silver e Vodafone Bronze Plus. Queste ultime sono infatti davvero eccezionali e riuscire ad attivarle è davvero super. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta rendendo disponibile in alcuni negozi fisici autorizzati entrambe le offerte.

Vodafone Silver e Vodafone Bronze Plus, ancora disponibili le super offerte

Fino a nuova comunicazione, saranno ancora disponibili presso i negozi fisici autorizzati le super offerte mobile Vodafone Silver e Vodafone Bronze Plus. Sono due delle offerte mobile più interessanti dell’operatore telefonico italiano e ora gli utenti potranno ancora attivarle. Partiamo analizzando l’offerta mobile Vodafone Bronze Plus.

Quest’ultima ha un costo di 9,99 euro al mese. Nello specifico, include ogni mese fino a 70 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. L’offerta in questione è però attivabile da chi richiederà la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici. Se si sceglierà il metodo di pagamento Smart Pay, i giga saranno illimitati e in 5G.

Passiamo ora all’offerta Vodafone Silver. Quest’ultima viene spesso proposta in diverse versioni. La prima versione ha un costo di 7,99 euro al mese ed include 100 GB di traffico dati e minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. La seconda versione ha un costo di 9,99 euro. Nello specifico, in questo caso l’offerta include fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti. Per entrambe le versioni, il primo mese viene proposto ad un prezzo scontato di 5 euro.