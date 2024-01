Uno degli smartphone più richiesti degli ultimi anni è sicuramente Apple iPhone 13 Pro, capace di convincere sin da subito il pubblico italiano con le sue specifiche tecniche di alto livello, e sopratutto un rapporto qualità/prezzo decisamente convincente.

Ad oggi è disponibile su Amazon con un risparmio non da poco, pur mantenendo quella attrattività che lo ha sempre contraddistinto. Disponibile in svariate colorazioni, il prezzo di cui vi parliamo oggi è valido solamente per la variante da 128GB di memoria interna, che ricordiamo non essere espandibile.

Apple iPhone 13 Pro: un risparmio assurdo

Finalmente tutti possono acquistare Apple iPhone 13 Pro, uno smartphone che sin da subito ha conquistato il pubblico, con la sua incredibile qualità generale. Il prezzo attuale è da considerarsi attivo solo su un ricondizionato, ovvero una unità che è stata riparata dal centro assistenza, e che oggi presenta condizioni pari al nuovo (stato Eccellente). La rivendita, da parte di Amazon, avviene oggi a soli 617 euro.

Il prodotto, a prescindere da tutto quanto vi abbiamo appena raccontato, presenta garanzia totale di 1 anno circa, così da riuscire a coprire eventuali difetti di fabbrica o difficoltà non causate direttamente dall’utente stesso. Da ricordare che comunque il prodotto ha una batteria che supera l’80% della capacità rispetto al nuovo, e che allo stesso tempo gli accessori integrati potrebbero non essere originali, sebbene comunque siano perfettamente compatibili e funzionanti. All’interno della confezione si troverà la clip per la rimozione della SIM, il cavo di ricarica ed il caricabatterie.