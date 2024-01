WhatsApp, l’applicazione di messaggistica di Meta, si prepara a introdurre un’innovativa funzione che renderà le videochiamate ancora più coinvolgenti. Il team di WhatsApp sta attualmente testando la possibilità di condividere l’audio musicale durante le videochiamate, un’opzione che promette un’esperienza condivisa e simultanea per tutti i partecipanti.

Condivisione audio in anteprima

Attualmente in fase di sperimentazione con un gruppo selezionato di beta tester, la funzione consente agli utenti di trasmettere l’audio in riproduzione sul proprio dispositivo durante una videochiamata. Questo significa che tutti i partecipanti alla chiamata potranno ascoltare la stessa traccia musicale o audio, creando un’esperienza condivisa in tempo reale.

I feedback dei beta tester indicano che questa funzione è disponibile sia nelle videochiamate di gruppo che in quelle bilaterali. Nonostante WhatsApp non abbia ancora annunciato ufficialmente il lancio di questa funzione, sembra che potrebbe presto essere estesa a tutti gli utenti della piattaforma.

L’obiettivo principale di questa introduzione è migliorare l’esperienza sociale all’interno dell’app, rendendola più coinvolgente e interattiva. La condivisione audio durante le videochiamate aggiunge un nuovo livello di partecipazione e connessione tra gli utenti, distinguendo WhatsApp da altre applicazioni di messaggistica.

WhatsApp rivoluziona le videochiamate

Per coloro che desiderano provare questa nuova funzionalità, al momento è accessibile solo attraverso il programma beta di WhatsApp. Gli utenti interessati possono iscriversi al programma beta e aggiornare l’applicazione alla versione più recente tramite il Google Play Store, seguendo le istruzioni fornite.

Un altro aggiornamento in arrivo riguarda gli utenti iOS, che presto avranno la possibilità di personalizzare il colore del tema predefinito dell’app. Con opzioni tra verde, blu, bianco, corallo e viola, questa funzione permette agli utenti di esprimere la propria personalità attraverso la scelta del colore preferito, aggiungendo un tocco di individualità all’aspetto visivo dell’app. Con queste nuove funzionalità, WhatsApp continua a evolversi per soddisfare le esigenze e le preferenze dei suoi utenti, rimanendo all’avanguardia nel mondo delle applicazioni di messaggistica.