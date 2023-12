Il 2024 promette di portare una nuova ondata di espressioni visive digitali con l’introduzione di 118 nuove emoji su WhatsApp. Approvate lo scorso settembre dall’Unicode Consortium, l’organizzazione che riunisce i principali sviluppatori di software e produttori di hardware, queste nuove emoji offriranno un’ampia gamma di opzioni per arricchire la nostra comunicazione digitale. Tuttavia, non è ancora chiaro quando queste emoji saranno disponibili su tutti i sistemi operativi, dall’Android all’Apple, con possibili differenze di design.

I nuovi nuclei ‘Gender-Neutral’ nell’Emoji World

La maggior parte delle nuove piccole immagini, precisamente 108 su 118, rappresentano reinterpretazioni leggere di quelle già esistenti. Ma il vero punto di interesse risiede nelle sei emoji completamente nuove che saranno introdotte. Inoltre, quattro nuovi nuclei familiari “gender-neutral” verranno aggiunti, rappresentando varie composizioni familiari, come due genitori e due bambini, un genitore e due bambini, due genitori e un bambino, e un adulto con un bambino, oltre ad alcune aggiunte neutre come il fungo marrone, lo spicchio di lime e una catena che si spezza.

Le variazioni delle immagini esistenti ampliano ulteriormente il repertorio, introducendo nuove posture e situazioni. Ad esempio, ci saranno omini che corrono a destra, che camminano a destra, che sono inginocchiati verso destra, e altri con accessori come il bastone da passeggio o la sedia a rotelle, tutti disponibili anche in versione femminile e con diverse tonalità di pelle.

L’evoluzione continua delle emoji riflette la crescente diversità e inclusività nella società moderna. L’introduzione di nuclei familiari “gender-neutral” e rappresentazioni più dettagliate di varie situazioni quotidiane evidenzia l’importanza della rappresentazione accurata nella comunicazione digitale. Queste emoji non sono solo simboli, ma riflettono la ricchezza e la complessità della nostra vita quotidiana.

La rappresentazione nella comunicazione digitale

L’introduzione di nuove immagini su WhatsApp non è solo un aggiornamento tecnologico, ma un riflesso della società in evoluzione. La diversificazione delle rappresentazioni attraverso emoji indica un impegno continuo verso la rappresentazione inclusiva e la celebrazione della diversità nella comunicazione digitale. Ciò apre la strada a una maggiore comprensione e connessione tra individui, sottolineando il potere delle emoji nel trasmettere emozioni, esperienze e identità in un mondo sempre più interconnesso.

Quindi, anche se superficialmente si può pensare che queste piccole immagini siano solo un mero strumento decorativo alla chat, è la loro capacità di catturare sfumature emotive e sociali sempre più complesse ad essere davvero affascinante. L’introduzione di rappresentazioni più dettagliate, come omini che corrono a destra o figure con accessori, amplifica la gamma espressiva di queste piccole icone. Questa evoluzione riflette non solo la nostra crescente diversità, ma anche la necessità di comunicare in modo più ricco e preciso in un mondo digitalmente interconnesso anche attraverso le piccole cose quotidiane.