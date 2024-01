I robot sono visti da sempre come un immaginario di fantascienza, la verità è che negli ultimi anni non è più così. Ognuno di noi utilizza apparecchiature robotiche quotidianamente, questo però succede senza che ce ne accorgiamo, perchè l’ideale di robot è un giocattolino con sembianze umane, che magari, come succede in tantissimi film, sta vicino a noi a ridere e scherzare.

I robot al giorno d’oggi

Come già anticipato, esistono ormai da tempo, apparecchiature robotiche utilizzate da tutti noi, degli esempi possono essere: i lavapavimenti, il bimby, gli ultimi modelli di aspirapolveri.

Altri tipi di apparecchiature robotiche possono essere ad esempio i distributori di pizza, esistono ormai da qualche anno (anche se non sono molto diffusi), delle “pizzerie robotiche”, cioè come già detto dei distributori che, fanno la pizza sul momento.

Le nuove invenzioni nella ristorazione

Sta prendendo sempre più piede la “moda” di affiancare agli chef, degli “aiutanti robotici”, cioè robot che velocizzano ed aiutano a migliorare il lavoro dell’uomo. Negli Stati Uniti ed in alcuni paesi dell’Asia questa è già una realtà avviata, mentre qui in Italia purtroppo (o per fortuna) per il momento dobbiamo accontentarci dei rari locali dove ci sono i camerieri robotici.

L’evoluzione robotica rischia di superare l’uomo

La paura di alcuni è proprio questa, cioè che nel mondo della ristorazione, come in tanti altri, la tecnologia prenda il sopravvento ed il lavoro umano venga messo in secondo piano. Sicuramente se questo dovesse succedere si tratta di un futuro non troppo lontano, ma neanche così vicino. Noi abbiamo chiesto alla famosissima chatGPT cosa ne pensasse dell’argomento, la sua risposta inatti è stata proprio questa, cioè che c’è una possibilità che la tecnologia sorpassi l’uomo, ma se dovesse essere così abbiamo ancora diversi decenni per dormire sonni tranquilli.

L’unica verità ad adesso è che i robot, come la tecnologia ci è di grande aiuto nel quotidiano come anche nelle operazioni più impensabili, però almeno secondo il nostro punto di vista, deve essere un perfezionamento ed un aiuto rispetto a quello che è l’operato dell’uomo e non una sostituzione.